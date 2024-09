Sếp tồi: Làm thế nào để xây dựng môi trường công sở hiệu quả?

Chúng ta dành khoảng 1/3 thời gian mỗi ngày tại nơi làm việc, nhưng không phải lúc nào môi trường đó cũng thoải mái. Vậy bạn sẽ làm gì khi phải làm việc dưới quyền một người sếp tồi, hoặc thậm chí chính bạn là người quản lý nhưng không hiệu quả? Sếp tồi - Vấn đề phổ biến tại nơi làm việc Năm 2012, một khảo sát tại Mỹ cho thấy 65% người tham gia tin rằng thoát khỏi sếp tồi sẽ khiến họ hạnh phúc hơn so với việc được tăng lương. Một nghiên cứu khác tại Anh cũng cho thấy 40% người lao động cho rằng sếp của họ không đủ năng lực, và 1/3 trong số đó khẳng định họ có thể hoàn thành công việc tốt hơn sếp của mình. Tỷ lệ này phản ánh một thực tế: quan hệ giữa sếp và nhân viên có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng suất và tinh thần làm việc. Michelle Gibbings, chuyên gia quản lý với hàng chục năm kinh nghiệm, đã chỉ ra rằng mối quan hệ giữa sếp và nhân viên không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cá nhân mà còn đến văn hóa doanh nghiệp và thành tích của cả tổ chức. Những người sếp kém năng lực thường dẫn đến tình trạng giảm hiệu quả làm việc và tăng tỷ lệ nghỉ việc, khiến việc thu hút nhân tài trở nên khó khăn. "Sếp tồi" - Cuốn sách mang lại góc nhìn mới về môi trường công sở Với mong muốn cải thiện môi trường làm việc, Michelle Gibbings đã viết cuốn sách "Sếp tồi" (tựa gốc: "Bad Boss"). Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn cảnh về môi trường công sở, từ ba góc độ: làm việc với một sếp tồi, quản lý một sếp tồi và chính mình là một người sếp tồi. Mỗi phần của sách đều hướng dẫn độc giả qua bốn bước: Đánh giá tình hình, Lập chiến lược, Hành động, và Chiêm nghiệm. Dù bạn đang làm việc với một sếp tồi hay tự thấy mình có thể là một nhà quản lý không hiệu quả, cuốn sách vẫn giúp bạn hiểu rõ hơn về động lực, hoàn cảnh của bản thân và những thách thức mà sếp của bạn đang đối mặt. Michelle nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân trong một tổ chức đều phụ thuộc lẫn nhau, và hành động của một người có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với cả hệ thống. Xuyên suốt cuốn sách, Michelle Gibbings giới thiệu nhiều công cụ quản trị, giao tiếp và tâm lý hữu ích như: cách áp dụng tháp nhu cầu Maslow vào công việc, 5 bước quan trọng để tham gia các cuộc đàm phán hiệu quả, và "3 chữ C" để quản lý căng thẳng. Mỗi chương đều đi kèm phần "Phút tự vấn" với các câu hỏi giúp độc giả nhìn nhận lại những thách thức tại nơi làm việc và tìm giải pháp thích hợp. Trở thành nhà lãnh đạo giỏi Không ai muốn bị coi là "sếp tồi," nhưng nhiều người quản lý không có đủ kiến thức hoặc điều kiện để làm tốt hơn. Michelle Gibbings chỉ ra rằng khả năng lãnh đạo không nằm ở chức danh hay quyền hạn, mà là cách bạn ảnh hưởng đến cả tập thể. Cuốn sách giúp người quản lý xác định những thiếu sót, từ đó xây dựng các chiến lược để cải thiện bản thân và tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả. Các lãnh đạo giỏi biết rằng sự thành công của họ không nằm ở cá nhân mà ở tập thể. Michelle viết: "Mỗi nhà lãnh đạo là một cá nhân độc nhất, và bạn cần xây dựng quyển cẩm nang riêng của mình với các chiến lược và kỹ năng lãnh đạo, dựa trên sự chính trực, chân thực và lòng can đảm." Sự thay đổi tích cực tại nơi làm việc Cuốn sách "Sếp tồi" không nhằm chỉ trích bất kỳ cá nhân nào, mà hướng tới sự thay đổi tích cực. Michelle chia sẻ nhiều câu chuyện thực tế về những nhân viên đã thay đổi hoàn cảnh làm việc, những sếp đã cải thiện phương pháp lãnh đạo, và những nhà lãnh đạo đã tạo ra sự thay đổi tích cực cho tổ chức. Tạo dựng một môi trường nơi cả nhân viên và lãnh đạo đều phát triển không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là của cả tập thể. Dù bạn là nhân viên, quản lý hay lãnh đạo, cuốn sách khuyến khích bạn hoàn thành tốt vai trò của mình và góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực. Như Michelle đã viết: "Thành công không đến từ nỗ lực của một cá nhân, mà từ sự đóng góp của cả đội ngũ."