Seoul Music Award 2024: V, Jimin, Jungkook (BTS) vẫn ẵm giải lớn dù vắng mặt.

Một vài giải thưởng khác của Seoul Music Award 2024:

Rookie of the Year: RIIZE, ZEROBASEONE.

New Wave Star: KISS OF LIFE, PLAVE, YuJu.

Y Global: n.Ssign.

Discovery of the Year: FIFTY FIFTY.

Best Performance: Billlie.

Hallyu Wave: Kim Ho Joong.

World’s Best Artist: BLACKPINK.

K-Pop Special Award: Sandara Park.

Best Trot: Yong Tak.

Best Ballad: Young K (DAY6).

Best OST: Baekhyun (EXO).

Best R&B/Hip-Hop: Dynamic Duo.

Best Band: Xdinary Heroes.

Achievement Award: Kim Soo Chul.

Đặc biệt, Seoul Music Awards 2024 năm còn có thêm hạng mục giải thường nghệ sĩ Thái Lan xuất sắc nhất - Thai Best Artist, được trao cho: Zee Pruk, NuNew, Gemini và Fourth.



Gemini và Fourth phát biểu khi nhận giải tại Seoul Music Awards 2024.