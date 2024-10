Selena Gomez bị chỉ trích

Cư dân mạng chia làm hai phe tranh luận gay gắt về việc Selena Gomez tặng người đàn ông vô gia cư tờ 20 USD. Một bộ phận chỉ trích nữ diễn viên keo kiệt, số khác cho rằng cô không đáng bị lên án vì làm từ thiện. Tối 13/10 (giờ địa phương), Selena Gomez được nhìn thấy rời khỏi nhà hàng sang trọng Nobu Fifty Seven ở thành phố New York, Mỹ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên sinh năm 1992 ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cô thân thiện chụp ảnh và ký tặng fan, rồi đưa cho người ăn xin tờ tiền mệnh giá 20 USD và nói: “Hãy ăn một bữa ngon nhé”. Your browser does not support the video tag.

Selena Gomez nhờ vệ sĩ đưa cho người vô gia cư 20 USD. Nguồn: TMZ/BackGrid. Điều Selena Gomez không ngờ là hành động tưởng chừng như bình thường lại dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả chỉ trích cựu ngôi sao Disney keo kiệt khi chỉ cho người vô gia cư số tiền ít ỏi trong khi sở hữu khối tài sản ròng hơn tỷ USD. Cư dân mạng bình luận: “Nên đưa cho anh ta ít nhất 50 USD. 20 USD không là gì ở New York ngày nay, thậm chí không thể mua được một gói thuốc lá và một chai bia với số tiền đó”, “Với cô ấy, số tiền đó giống như một đồng xu bị chia thành 100 phần vậy”, “Nếu cô ấy đưa cho người đàn ông một triệu USD thì số tiền đó chỉ bằng 1% tổng tài sản của cô ấy. Selena Gomez có đủ khả năng dùng tờ 20 USD thay cho giấy vệ sinh trong suốt phần đời còn lại”, “20 USD chỉ bằng một ly cà phê ở New York. Người đàn ông đó vẫn đang đói”, “Có rất nhiều tiền và chỉ cho 20 USD”... Tuy nhiên, không ít người đã lên tiếng bênh vực tình cũ Justin Bieber. Họ lập luận Selena có nghĩa cử đẹp và không đáng bị dư luận tấn công. “Dành cho những ai chưa đọc, cô ấy yêu cầu vệ sĩ của mình đưa 20 USD. Cô ấy không mang theo tiền mặt, nếu có cô ấy đã đưa nhiều hơn”, “Trước khi viết bình luận, hãy tự hỏi mình các bạn cho người vô gia cư đó bao nhiêu tiền?”, “Đó là một hành động từ thiện. Tại sao cô ấy lại bị chỉ trích? Tại vì cô ấy không thò tay sâu vào trong túi và lấy ra 2.000 USD sao? Cô ấy có thể bỏ qua người đàn ông đó như hầu hết người đi đường”, “Mọi người phán xét quá mức. Có lẽ cô ấy cũng dùng thẻ tín dụng như hầu hết công dân trên đất nước này”, “Công ty của Selena trị giá hơn tỷ USD còn bản thân cô ấy thì không. Cũng có thể cô ấy chỉ có 20 USD, ít nhất cô ấy đã cho anh ta thứ gì đó”, “Rất nhiều người và hầu hết người nổi tiếng đều bước vào. Họ thường không mang theo tiền mặt. Cô ấy lấy nó từ vệ sĩ đi cùng và có lẽ đó là tất cả số tiền mặt họ có trong tay. Dù thế nào đi nữa, cô cũng nhận ra anh ta và nhờ người đưa tiền cho anh ta. Cô ấy đã hành động hơn số đông. Cô ấy vốn chỉ cần đi qua và phớt lờ anh ta”... là những ý kiến ủng hộ Selena.

Selena Gomez vô tình tạo ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Ngày 6/9, Bloomberg đưa tin Rare Beauty, do Selena sáng lập vào tháng 9/2020, có giá trị tài sản hơn 1,3 tỷ USD, đưa nữ ca sĩ vào danh sách tỷ phú thế giới. Theo tiết lộ Rare Beauty chiếm khoảng 81% thu nhập của Selena. Ngoài ra, cô còn có 6,9% tài sản đến từ quảng cáo và 4,8% từ hoạt động lưu diễn. Trong khi một nhóm anti-fan chê Selena keo kiệt, người đẹp có nhiều đóng góp từ thiện lớn. Tiêu biểu trong năm 2024 là việc Rare Beauty tái khởi động Make A Rare Impact - hoạt động gây quỹ đặc biệt nhằm tôn vinh Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (10/10). Bài thông báo nêu rõ 100% doanh số bán hàng của Rare Beauty trong chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Sephora trên toàn thế giới được chuyển thẳng vào quỹ. “Quỹ nhằm mục đích gây quỹ 100 triệu USD để mở rộng các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên sự khác biệt!”, trích thông báo.