Sedan nhỏ nhất của Mercedes sẽ dùng động cơ Trung Quốc

Động cơ này được sản xuất bởi liên doanh giữa hãng xe Trung Quốc với Renault và được hiệu chỉnh ở Đức. Mercedes CLA thế hệ thứ ba đang chuẩn bị ra mắt, và nó sẽ sử dụng động cơ 2.0L tăng áp sản xuất tại Trung Quốc, do liên doanh Horse Powertrain giữa Geely và Renault phát triển; sau đó được hiệu chỉnh ở Đức. Horse sẽ cung cấp động cơ cho một số nhà sản xuất khác, như Volvo, Nissan, và Mitsubishi. CLA là mẫu sedan nhỏ nhất của Mercedes (Ảnh: Car and Driver). Mercedes đã chia sẻ kỹ thuật chế tạo để phát triển động cơ đốt trong này, dự kiến cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 360Nm, cao hơn so với thông số 221 mã lực và 350Nm. Việc sản xuất sẽ diễn ra ở Trung Quốc, nhưng sẽ không lắp bộ trung hòa khí thải cho tới khi động cơ tới Đức, để đảm bảo nó đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của châu Âu. Quy trình sản xuất xuyên lục địa này có thể hơi ngoằn ngòeo, nhưng nó phản ánh tính toàn cầu hóa ngày một gia tăng trong ngành ô tô. Nghe có vẻ lạ khi mẫu CLA thế hệ mới sử dụng động cơ của Geely và Renault, nhưng cần lưu ý rằng CEO Li Shufu của Geely sở hữu 10% cổ phần Mercedes-Benz. Geely cũng điều hành một liên doanh với Mercedes để sản xuất xe điện thương hiệu Smart. Và đây cũng không phải lần đầu tiên CLA dùng động cơ không phải của Mercedes. Các mẫu CLA 180d thế hệ thứ nhất và thứ hai đều dùng động cơ diesel được phát triển với sự hợp tác của Renault và Nissan. Theo trang CarNewsChina, một số nguồn tin cho biết động cơ 4 xy-lanh này có thể kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V tích hợp mô-tơ khởi động trực tiếp vào hộp số, khiến xe vận hành êm mượt và tiết kiệm năng lượng hơn. Động cơ nhập khẩu không phải là công nghệ Trung Quốc duy nhất xuất hiện trên CLA. Mẫu sedan cỡ nhỏ này còn dùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) do công ty khởi nghiệp Momenta của Trung Quốc phát triển. Dù đây là cái tên khá mới mẻ, nhưng Mercedes-Benz đã "chống lưng" cho Momenta từ năm 2017. Công ty này cũng đã nhận được vốn đầu tư từ GM, SAIC, và Yunfeng Capital, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Jack Ma. Hệ thống ADAS của Momenta không dựa vào bản đồ độ phân giải cao, mà thay vào đó hỗ trợ lái xe ở môi trường đô thị. Dự kiến CLA còn có phiên bản thuần điện, sử dụng mô-tơ 238 mã lực lắp trên bánh sau, kết hợp với bộ pin 89,6kWh, dự kiến có phạm vi hoạt động 750km/lần sạc, theo kết quả thử nghiệm có phần nới tay của WLTC, còn nếu theo tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), thông số có thể là dưới 645km/lần sạc.