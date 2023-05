Sẽ kiểm tra việc bảo vệ dữ liệu người dùng các mạng xã hội, nền tảng số lớn

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện vẫn diễn ra rất phức tạp. Sau khi Cục triển khai các đợt rà quét, xử lý các website đăng tải mua bán dữ liệu cá nhân, đến nay các nhóm đối tượng vẫn còn hoạt động trên các nền tảng OTT xuyên biên giới.

Dữ liệu cá nhân được rao bán công khai trên Telegram. Ảnh: Lê Mỹ

Phân tích nguyên nhân của tình trạng trên, các chuyên gia bảo mật chỉ ra hàng loạt lý do như: nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân còn thấp; chủ thể thông tin bất cẩn, cung cấp tùy tiện, đặc biệt trên mạng xã hội; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thu thập nhiều nhưng không bảo vệ an toàn; chia sẻ trái phép cho bên thứ ba; và có việc lộ lọt từ nhân viên quản lý dữ liệu.

Cùng với đó, còn do các hệ thống thông tin thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng nhưng không bảo đảm an toàn, an ninh mạng, dẫn đến bị tấn công, khai thác. Ngoài ra, lừa đảo trực tuyến nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân cũng đã gia tăng thời gian qua.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân