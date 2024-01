Sẽ khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn

Nội dung này được nêu trong Quyết định 55/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành.

Việc xem xét, phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác bể than đồng bằng sông Hồng đã được "rục rịch" từ năm 2010 (Ảnh: Lan Hương).

Quyết định nêu rõ, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than bể than Đông Bắc, hoàn thành công tác thăm dò đến đáy tầng than bể than An Châu nhằm xác minh và nâng cấp trữ lượng than đảm bảo đủ độ tin cậy theo quy định để huy động vào thiết kế khai thác.

Phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác (không bao gồm than bùn) giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 45-50 triệu tấn/năm và giảm dần trong giai đoạn 2031-2045 (đạt khoảng 38-40 triệu tấn vào năm 2045).