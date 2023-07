'Sẽ hoàn thành việc sửa chữa đường quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên trước mùa mưa năm nay'

Dọc tuyến quốc lộ 1, các vị trí hư hỏng nặng như đoạn từ xã An Hiệp đến đèo Quán Cau (huyện Tuy An); đoạn từ phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) đến vòng xuyến vào TP Tuy Hòa... đã được sửa chữa triệt để. Trên địa bàn hiện có 9 vị trí đang thi công. Dự kiến, sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Theo ông Bình, thời tiết Phú Yên đang vào mùa nắng nóng, đã xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đặc biệt là các đoạn đèo dốc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, máy móc, công nhân của công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Tú khẩn trương cào bóc đường, làm việc xuyên trưa để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường và nhanh chóng toàn thành mục tiêu đã đề ra.

Theo ông Bình, sau vụ tai nạn giao thông mà VTC News đã phản ảnh trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An, Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên và Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.