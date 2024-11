Sẽ chặn được game không phép, game bài phát hành qua Google và Apple

Nếu làm chặt chẽ và quyết liệt, game không phép, game bài hay game đánh bạc sẽ không còn phát hành được qua kho ứng dụng Google Play Store và Apple App Store. Trong nhiều năm qua, ở lĩnh vực phát hành trò chơi trực tuyến (game online), các nhà phát hành trong nước phải liên tục kêu cứu, khi trên các kho ứng dụng Google Play Store và Apple App Store tràn ngập các game không phép phát hành xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam. Các game online này không cần xin phép, không phải đóng thuế, dễ dàng thanh toán qua thẻ tín dụng và sự hỗ trợ của các đơn vị thanh toán trong nước… Chính điều này đã tạo ra sự không công bằng cho các doanh nghiệp phát hành game trong nước. Một game không phép hơn 1 triệu lượt tải được phát hành vào Việt Nam trên Google Play Store. Ảnh: Lê Mỹ Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, khi tình trạng game bài, game đánh bạc xuất hiện tràn lan trên các kho ứng dụng của Google hay Apple, cho phép người chơi tải về tham gia vào trò chơi một cách thoải mái. Mặc dù, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã liên tục yêu cầu Apple và Google gỡ các game không phép, game bài hay game đánh bạc khỏi các kho ứng dụng tại Việt Nam, nhưng việc này cũng chưa mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ sẽ thay đổi, khi quy định về phát hành game trên các kho ứng dụng đã chính thức được luật hoá. Cụ thể, Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được Chính phủ ban hành ngày 9/11 có quy định: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp kho ứng dụng phải thực hiện việc gỡ bỏ các ứng dụng vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán của Việt Nam; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người chơi tại Việt Nam cung cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng hoặc Giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng khi đăng tải trò chơi điện tử lên kho ứng dụng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của các thông tin, tài liệu mà mình cung cấp cho kho ứng dụng. Điều này đồng nghĩa, với các game online được phát hành trên Google Play Store và Apple Store vào thị trường Việt Nam là các game phải có Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng; đối với các game G2, G3 và G4 phải có giấy xác nhận thông báo phát hành từ cơ quan chức năng. Nếu các kho ứng dụng tiến hành phát hành các game không phép, game bài, game đánh bạc là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp các kho ứng dụng của các doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ các quy định được đưa ra, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn toàn bộ nội dung, dịch vụ, ứng dụng trên mạng vi phạm và thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến VNGGames, với quy định tại Nghị định 147, hoàn toàn có thể hạn chế được game không phép, game bài hay game đánh bạc phát hành xuyên biên giới qua kho ứng dụng Google Play Store hay Apple App Store. Ông Thắng cho biết, nếu như trước đây các kho ứng dụng đưa ra lý do pháp luật chưa quy định để lảng tránh các yêu cầu của cơ quan chức năng, thì giờ đây không thể trả lời như vậy nữa. Bởi hiện mọi thứ đã được luật hoá cụ thể, trao quyền cho cơ quan quản lý Nhà nước và bắt buộc kho ứng dụng phải tuân thủ. Điều này sẽ tạo sân chơi công bằng hơn cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại thị trường game online Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đòi hỏi cơ quan quản lý phải quyết liệt, liên tục, đồng thời khéo léo, uyển chuyển khi tiến hành thực thi các quy định. Ông Trần Phương Huy, Giám đốc VTC Intecom cũng cho rằng, cần có sự quyết liệt của cơ quan quản lý khi tiến hành thực thi pháp luật. Ngành game trong nước bao lâu nay chịu sự cạnh tranh không công bằng đến từ các doanh nghiệp nước ngoài, chính vì thế với quy định mới tại Nghị định 147, nếu cơ quan quản lý làm chặt và mạnh mẽ, sẽ yêu cầu được các kho ứng dụng như Google Play Store hay Apple App Store thực hiện một cách nghiêm túc và tạo sự công bằng cho ngành game trong nước.