Cổ đông sẽ biểu quyết miễn nhiệm hai thành viên HĐQT Eximbank. Đây là nội dung vừa được bổ sung vào tài liệu Đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng này, dự kiến diễn ra ngày 28/11. Theo nội dung tài liệu do Eximbank công bố, nhóm cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ đã kiến nghị việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Hồ Nam do xét thấy cần thiết theo quy định của ngân hàng này và Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024. Lý do, theo nhóm cổ đông này, là bởi bà Tú đã vắng mặt 4 cuộc họp HĐQT năm 2023 nhưng không ủy quyền cho thành viên khác. Bà Tú chỉ tham dự 17/21 cuộc họp HĐQT năm 2023, chiếm tỷ lệ tham dự 81%. Bà Lương Thị Cẩm Tú cũng không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 23 lần. Tổng số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản là 220/243 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 91%. Ngoài ra, trong năm 2024, bà Tú tiếp tục không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản một lần trong tổng số 109 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Bà Lương Thị Cẩm Tú sinh năm 1980, gia nhập Eximbank từ năm 2018. Bà đã hai lần ngồi ghế chủ tịch Eximbank. Đến ngày 28/6/2023, bà Tú bị miễn nhiệm, sau đó chuyển sang giữ chức phó chủ tịch HĐQT. Nhóm cổ đông lớn Eximbank đề xuất miễn nhiệm hai thành viên HĐQT. Đối với ông Nguyễn Hồ Nam, nhóm cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ cho rằng chỉ trong vòng hai tháng tham gia HĐQT (ông Nam bắt đầu tham gia HĐQT Eximbank từ ngày 26/4/2024), ông không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 2 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 36/38 lần, chiếm tỷ lệ 97,74%. Ông Nguyễn Hồ Nam từng được biết đến là chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Bamboo Capital. Tại Đại hội cổ đông 2024 của Eximbank hồi tháng 4/2024, ông Nam trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT Eximbank. Theo TS. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty Luật Viên An, Đoàn Luật sư TPHCM - việc nhóm cổ đông kiến nghị miễn nhiệm đối với các cá nhân trên và việc HĐQT Eximbank đưa nội dung này vào chương trình đại hội là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Eximbank (đã công bố). Luật sư Trang cho rằng, việc còn lại phụ thuộc vào kết quả biểu quyết của các cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 28/11 tới. Trao đổi với VietNamNet, một luật sư khác cũng cho hay, mặc dù các vấn đề của Eximbank thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng đây hoàn toàn là câu chuyện nội bộ và nằm trong thẩm quyền Đại hội cổ đông Eximbank. Luật sư này nói thêm, những khủng hoảng của Eximbank chủ yếu đến từ các vấn đề bên trong tổ chức. Các thông tin được tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận không chỉ làm nội bộ Eximbank thêm chia rẽ, kìm hãm sự phát triển của ngân hàng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 28/11 tới, đại hội cổ đông bất thường của Eximbank sẽ diễn ra. Theo tài liệu đã công bố, đến thời điểm này, có hai vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, đó là việc chuyển trụ sở Eximbank ra Hà Nội và việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT, một thành viên Ban kiểm soát. Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank đón nhận tin vui khi ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động.

Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của Eximbank là hơn 18.688 tỷ đồng, tăng thêm 1.218,5 tỷ đồng (mức vốn điều lệ trước đây gần 17.469,6 tỷ đồng) thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ. Việc tăng thêm vốn điều lệ được Eximbank sử dụng vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh và mở rộng khả năng cung ứng tín dụng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 11% so với đầu năm, đạt mức tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn CAR duy trì ở mức 12-14%, vượt ngưỡng quy định 8% của Ngân hàng Nhà nước.