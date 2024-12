Sau vụ khởi tố 6 bị can, Công ty vàng SJC có quyền tổng giám đốc mới

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mới đây đã bổ nhiệm ông Đào Công Thắng đảm nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc thay vị trí tổng giám đốc của bà Lê Thuý Hằng. Ông Đào Công Thắng trước đó là phó tổng giám đốc SJC. Gần đây, website của SJC thay đổi thông tin, giới thiệu ban lãnh đạo cho thấy ông Thắng đang giữ quyền tổng giám đốc. Phần nội dung giới thiệu ban tổng giám đốc cũng chỉ có duy nhất tên ông Thắng. Trong khi đó, Hội đồng thành viên SJC chỉ có hai người, gồm ông Trần Văn Tịnh - Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Tiến Phước - Thành viên HĐTV. Ban Kiểm soát của công ty cũng chỉ có duy nhất một người là ông Nguyễn Công Tường. Ông Đào Công Thắng đảm nhiệm vai trò điều hành SJC từ ngày 18/10, thay bà Lê Thuý Hằng. Bà Hằng là tổng giám đốc SJC từ tháng 12/2019. Bà Lê Thuý Hằng không còn là tổng giám đốc SJC. Ảnh: SJC Trước đó, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 9/11, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - thông tin, 6 người tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an chưa công bố danh tính và hành vi cụ thể của những người này. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.