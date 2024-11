Sau trúng đấu giá đất vùng ven, 'cò' đất rao bán chênh từ 200-500 triệu đồng

Sau khi có kết quả trúng đấu giá, nhiều lô đất tại khu đấu giá Lòng Khúc (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) được "cò" đất rao bán với giá chênh từ 200-500 triệu đồng/m2. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi có kết quả trúng đấu giá phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất (LK01 và LK02), thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhiều lô đất được rao bán trên thị trường với giá chênh hàng trăm triệu đồng. Đơn cử, chị M. (Hà Nội), người trúng lô đất ký hiệu LK02-05 với giá trúng 97 triệu đồng/m2 rao bán giá 9 tỷ đồng, tương ứng chênh 350 triệu đồng so với mức giá trúng đấu giá ngay khi vừa có kết quả. Tuy nhiên, chị M. cho biết sẽ giảm giá chênh xuống còn khoảng 200 triệu đồng nếu khách thiện chí vào tiền luôn. Tương tự, chị T. cho biết, nhóm của chị trúng đấu giá 6 lô đất, các mức chênh được đưa ra phổ biến từ 400-500 triệu đồng/lô. Lô LK02-03 với diện tích 89,6m2 có giá trúng 91,3 triệu đồng tương đương với giá 8,1 tỷ đồng được chị T. bán chênh 400 triệu đồng/lô. Trên các trạng mạng xã hội, nhiều "cò" đất đang rao bán chênh từ 300 - 500 triệu đồng/lô với những thửa trúng với giá từ 91 triệu đến 103,3 triệu đồng/m2. Theo đó, những lô có diện tích lớn, giá trị lớn thì giá chênh càng nhỏ. Môi giới này tiết lộ, vì là mối quen nên được nhiều nhà đầu tư tin tưởng gửi bán. Nếu khách có nhu cầu mua thì sẽ tiến hành ký hợp đồng cọc với chủ đất, tại thời điểm ký hợp đồng sẽ đóng tiền cọc + tiền chênh. Đồng thời hai bên ký ủy quyền định đoạt, sau đó nộp tiền trúng đấu giá theo quy định... Cũng theo ghi nhận của PV, tại khu đất vừa trúng đấu giá không còn tình trạng “cò” đất dựng lều, kê bàn ghế tư vấn cho khách rầm rộ như sau phiên đấu giá hôm 19/8. Như Tiền Phong thông tin, phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất (LK01 và LK02), thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc diễn ra sáng 4/11 kết thúc lúc hơn 17h cùng ngày. Phiên đấu giá ngã ngũ sau 12 vòng, một số lô có giá trúng cao nhất là 103,3 triệu đồng/m2, cao gấp hơn 14 lần so với giá khởi điểm, đơn cử lô góc LK02-01 với diện tích hơn 145m2 (người trúng đấu giá phải nộp số tiền gần 15 tỷ đồng – PV). Trong khi đó, lô có giá trúng thấp nhất là 85,3 triệu đồng/m2, cao gấp gần 12 lần so với giá khởi điểm. Như vậy, so với phiên đấu giá hôm 19/8, phiên đấu giá lần này đã “hạ nhiệt” không còn nóng như phiên đấu giá xuyên đêm khi lượng người tham gia đấu giá giảm và giá trúng đấu giá cao nhất cũng giảm chỉ còn 103,3 triệu đồng/m2. Nếu so sánh với lô trúng giá cao nhất tại phiên đấu giá hôm 19/8 (133,3 triệu đồng/m2 - PV), thì lô đất trúng đấu giá cao nhất lần này cùng là lô góc 2 mặt thoáng, cùng vị trí nhưng giá trúng đấu giá đã giảm 30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, nhiều người tham gia đấu giá cho rằng mức trúng đấu giá này vẫn còn “ảo giá”, cao hơn so với giá đất thị trường khu vực lân cận. Giá trúng đấu giá chỉ 70-80 triệu đồng/m2 là phù hợp. Đình Phong