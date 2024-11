Sau thương vụ lịch sử, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước đi lớn

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có quyết định tổ chức lại các công con, báo hiệu một bước đi trong một lĩnh vực chiến lược mới, sau khi vừa có thương vụ lịch sử, mua lại 370 triệu cổ phần VHM. CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thành viên và Vingroup (VIC) là cổ đông chi phối vừa công bố thông tin về việc tách công ty trong mảng khu công nghiệp ra làm 3 công ty con mới, tổng vốn 18.500 tỷ đồng. Theo đó, CTCP Vinhomes quyết định thành lập thêm hai công ty con mới trên cơ sở tách CTCP Đầu tư Khu Công Nghiệp Vinhomes. Cụ thể, CTCP Đầu tư Khu Công Nghiệp Vinhomes sẽ có vốn điều lệ 340 tỷ đồng do Vinhomes nắm giữ 51% vốn. Trước khi chia tách, CTCP Đầu tư KCN Vinhomes có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng. Còn 2 công ty mới thành lập thêm lập thêm là CTCP KCN Vinhomes Hải Phòng, vốn điều lệ 15.160 tỷ đồng và CTCP KCN Vinhomes Vũng Áng có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Vinhomes sẽ nắm 51% vốn của 2 DN này. Tới cuối quý II, Vinhomes có tổng cộng 45 công ty con. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: HH Hồi tháng 7, Vinhomes được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp ở Hà Tĩnh với quy mô gần 965ha. CTCP Đầu tư KC Vinhomes là chủ đầu tư dự án, với tổng vốn đầu tư gần 13.280 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có những bước tiến sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp từ năm 2020 khi Việt Nam có tiềm năng hút vốn đầu tư nước ngoài. Bất động sản công nghiệp và cả nhà ở tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM được đánh giá được hưởng lợi một lần nữa khi đại dịch Covid làm gián đoạn chuỗi cung ứng và căng thẳng thương mại leo thang giữa Trung Quốc với các nước khác cường quốc kinh tế khác. Nhiều tập đoàn lớn có xu hướng dài hạn chuyển sang sản xuất tại Việt Nam như Samsung, Intel, Nike và Adidas. Việt Nam hưởng lợi thế chi phí lao động rẻ, có nhiều hiệp định thương mại tự do FTA… Vinhomes gần đây ghi nhận vốn hóa tăng trở lại sau thương vụ mua lại cổ phiếu với khối lượng rất lớn. Trong 9 tháng, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 20.600 tỷ đồng.