Sáu thói quen cần bỏ ngay lập tức nếu không muốn xe nhanh hỏng

Ngoài ra, việc đặt một tay lên cần số đồng nghĩa với việc bạn chỉ lái xe bằng 1 tay, rất khó để xử lý, đánh lái khi gặp phải tình huống bất ngờ. Vì vậy, thay vì đặt 1 tay lên cần số, bạn nên đặt cả hai tay vào vô-lăng và chỉ dùng tay để sang số khi cần.

4. Chuyển về số N khi xe đang chạy

Nhiều lái xe có thói quen chuyển về số N ở xe số tự động khi đang chạy để tiết kiệm nhiên liệu. Đây là thói quen xấu có thể khiến hộp số bị giảm tuổi thọ đáng kể, nhất là khi chạy trên đường cao tốc, đường trường.

Cơ chế hoạt động xe số tự động là sẽ duy trì một vòng tua tiêu chuẩn cầm chừng (khoảng 700-800 vòng/phút) khi xe ở chế độ số N, trong khi nếu chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, chiếc xe phải đạt vòng tua khoảng 1.500-2.000 vòng/phút. Khi chuyển số từ D sang N và ngược lại, hộp số phải chịu tác động tăng/giảm vòng tua đột ngột, điều này có thể làm hỏng các bánh răng và hại cho hộp số.

Chuyển sang N khi xe đang chạy không giúp cho chiếc xe tiết kiệm hơn mà còn có nguy cơ hỏng hộp số rất cao.

Một số chuyên gia cho rằng, bạn chỉ nên chuyển từ D sang N khi chiếc xe đã dừng hẳn (như khi chờ đèn đỏ hay dừng ở trạm soát vé chẳng hạn), không nên chuyển số khi xe đang chạy với tốc độ cao.

Ngoài việc hư hại cho hộp số, khi chuyển từ D sang N, một số tính năng an toàn trên nhiều dòng xe sẽ bị tắt. Do vậy, nhiều hãng xe còn đưa ra khuyến cáo tuyệt đối không được chuyển số từ D sang N khi xe đang chạy để đảm bảo an toàn.

5. Quên dùng phanh tay

Một số trường hợp, người lái xe dừng xe ở số N nhưng quên hoặc nghĩ là không cần thiết phải kéo phanh tay. Tại những nơi không bằng phẳng, chiếc xe có thể trôi mà người lái không biết hoặc không kịp phản ứng. Hậu quả của việc sơ suất này thường rất nặng nề, có khi còn gây ra tai nạn cho xe khác. Do đó, ngay khi dừng xe, bạn nên kéo phanh tay để đảm bảo chiếc xe được cố định.