Sau 'Team Building', Cửa Lò lại dậy sóng trào lưu 'đào huyệt tập thể'

Thời gian qua, cư dân mạng được một phen dậy sóng với một nhóm phụ nữ tham dự chơi team building với hình ảnh phản cảm cởi áo ngực múc nước biển.

Khi cơn sốt mang tên "Team building Cửa Lò" vừa lắng xuống, mới đây, cũng tại bãi biển ở miền Trung, một đoạn clip khác gây tranh cãi không kém vừa được cư dân mạng truyền tay nhau có tên "Thiền cát trên biển Cửa Lò".

Cụ thể, những vị khách du lịch sẽ được nằm dưới những hố cát tự đào để tự thư giãn và thưởng thức không khí của biển. Có hàng chục người đang nằm dưới các hố sâu, có người cởi trần, nhiều người mặc quần áo hoặc váy.