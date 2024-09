Sau soát xét bán niên 2024, Novaland từ lãi thành lỗ hơn 7.300 tỷ đồng

Novaland do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch vừa báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 sau soát xét lỗ 7.327 tỷ đồng, thay vì lãi 345 tỷ đồng như tự lập trước đó. Chiều 27/9, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng, thay vì lãi 345 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Cũng trong báo cáo, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản trích lập dự phòng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp tính theo phương án giá đất năm 2017 của dự án 30,106ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Riêng khoản này, NVL phải điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế 4.358 tỷ đồng. Đây là lô đất cho dự án Lakeview City. Doanh nghiệp này đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo quyết định giao đất năm 2004. Tuy nhiên, sau đó TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất nói trên theo phương án giá đất tại thời điểm tháng 4/2017 (thay vì thời điểm năm 2008). Novaland đang tiếp tục kiến nghị đến UBND TPHCM cùng các sở ban ngành để xem xét lại. Novaland vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NVL Ngoài ra, Novaland cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hoạt động tài chính từ hoạt động cho vay, hợp tác kinh doanh, và thu nhập khác từ phạt vi phạm hợp đồng phát sinh trong kỳ do chưa thu được bằng tiền tại ngày 30/6, theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán. Một số dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Aqua City (Đồng Nai)… đang được Novaland đẩy mạnh thi công. Bên cạnh đó, Novaland cũng đang nỗ lực tái cấu trúc tài chính, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu NVL gần đây giảm xuống sát đáy lịch sử thiết lập hồi đầu năm 2023, dưới mức 11.000 đồng/cp hôm 17/9. Đây là mức giá rất thấp so với mức trên 18.000 đồng/cp hồi đầu tháng 4 và mức gần 90.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) hồi tháng 9/2022. Mức giá hiện tại chỉ cao hơn chút ít so với mức thấp kỷ lục 10.300 đồng/cp ghi nhận hồi cuối tháng 2/2023. Sáng 17/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố quyết định đưa cổ phiếu NVL vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9 do doanh nghiệp này nộp báo cáo tài chính BCTC soát xét bán niên năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, HoSE đã nhắc nhở Novaland chậm công bố BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 vào ngày 4/9. Hôm 11/9 cổ phiếu Novaland giảm sàn sau khi HoSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do tập đoàn này chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét qua 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Thông tin nhóm cổ đông liên quan tới ông Bùi Thành Nhơn giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland cũng có thể tác động tiêu cực tới cổ phiếu. NovaGroup hôm 6/9 đã hoàn tất bán hơn 3 triệu cổ phiếu, qua đó kéo tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn sở hữu dưới 39% vốn tại Novaland. Tính từ đầu năm, NovaGroup đã bán ròng hơn 36 triệu cổ phiếu NVL. Trong 2 năm qua, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn đã giảm sở hữu hơn 400 triệu cổ phiếu NVL.