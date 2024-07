Sầu riêng 'vua' rớt giá thê thảm; 'thần dược’ được Lào, Đài Loan ồ ạt nhập khẩu

Mỗi bè nuôi hàu ở Hà Tĩnh với diện tích 100m2, nông dân có thể thu về từ 20-25 triệu đồng. Ảnh: Thiện Lương

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nhuyễn thể có vỏ của nước ta đạt 63 triệu USD. Theo đó, hầu hết mặt hàng nhuyễn thể đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Đáng chú ý, sau khi tăng trưởng đột phá trong năm 2023, xuất khẩu hàu - loại hải sản được ví như “thần dược” giá rẻ của Việt Nam - tiếp tục tăng trưởng mạnh, thu về gần 7 triệu USD trong 5 tháng đầu năm nay.

Lào và Đài Loan (Trung Quốc) đang ồ ạt nhập khẩu hàu của Việt Nam, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay.

Một sản phẩm trong ngành hàng thế mạnh 11 tỷ USD xuất khẩu tăng hơn 8.000%

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu trứng cá của nước ta trong những tháng vừa qua lại tăng trưởng đột biến.

Trong tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu khoảng 316 tấn trứng cá với giá 16,7 USD/kg (tương 417.000 đồng/kg), thu về 5,3 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng 831% về lượng và tăng đột biến 6.110% về giá trị. Nguyên nhân do giá trứng cá xuất khẩu bình quân tăng gần 567% so với tháng cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu 1.336 tấn trứng cá, thu về 22,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng đột biến 1.362% về lượng và tăng tới 8.395% về giá trị. (Xem thêm)