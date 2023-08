Sau nhiều tuần tăng cao, ca bệnh tay chân miệng ở TP HCM giảm

Số ca nhập viện trung bình mỗi ngày dao động 87-145, giảm khoảng 5% so với tuần trước. Số ca nặng điều trị trung bình mỗi ngày dao động 19-30, giảm khoảng 15% so với tuần trước. Số ca nặng của TP HCM từ 1-8 ca/ngày, trung bình giảm khoảng 42% so với tuần trước đó. Hiện TP chưa ghi nhận ca bệnh tay chân miệng tử vong.