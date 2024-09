Sau máy nhắn tin, đến lượt bộ đàm phát nổ hàng loạt ở Liban làm 20 người chết

Sau khi hàng loạt máy nhắn tin phát nổ, Liban lại chứng kiến thêm làn sóng nổ thiết bị thứ hai trong chiều 18/9, lần này chủ yếu xảy ra với các máy bộ đàm. Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được đưa tới Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban để điều trị. Ảnh: REUTERS/TTXVN Theo tờ The Times of Israel, đợt nổ thứ hai liên quan tới các máy bộ đàm mà các thành viên của phong trào Hezbollah sử dụng. Theo các quan chức Liban, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 450 người bị thương trong loạt nổ thứ hai này. Theo các nguồn tin Israel, con số thương vong cao hơn báo cáo chính thức, trong đó đơn vị Radwan tinh nhuệ của Hezbollah bị ảnh hưởng nặng nề sau hai ngày bị tấn công qua các thiết bị. Ngoài bộ đàm, các hệ thống năng lượng mặt trời và các thiết bị nhận diện dấu vân tay mà Hezbollah sử dụng cũng phát nổ. Ít nhất một vụ nổ đã xảy ra tại một đám tang do Hezbollah tổ chức cho một số trong 12 người đã thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin ngày 17/9. Phóng viên ảnh của AP tại thành phố cảng Sidon ở phía Nam Liban đã chứng kiến một chiếc xe và một cửa hàng điện thoại di động bị hư hỏng do các thiết bị phát nổ bên trong. Một nguồn tin nói với hãng tin Reuters: “Một số máy bộ đàm đã phát nổ tại các vùng ngoại ô phía Nam Beirut”. Kênh truyền hình Al Manar của Hezbollah cũng đưa tin, có các vụ nổ xảy ra ở nhiều khu vực của Liban. Khoảnh khắc một thiết bị phát nổ trong một đám tang ở ngoại ô phía Nam Beirut (nguồn: The Times of Israel): Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy các thiết bị này khác và to hơn so với các máy nhắn tin phát nổ vào ngày trước đó. Các thiết bị bộ đàm bị nổ đã được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm với các máy nhắn tin. Các thành viên của Hezbollah cũng vội vã tháo pin của các máy bộ đàm chưa phát nổ và ném các bộ phận vào các thùng kim loại xung quanh. Hình ảnh của các máy bộ đàm đã phát nổ được Reuters kiểm tra cho thấy có ghi nhãn “ICOM” và “Made in Japan”. Theo trang web của công ty, ICOM là một công ty truyền thông và điện thoại có trụ sở tại Nhật Bản. Hội Chữ thập Đỏ Liban thông báo trên X rằng họ đang huy động 30 đội xe cứu thương để ứng phó với các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau. Cơ quan tin tức chính thức của Liban cũng đưa tin, các hệ thống năng lượng mặt trời đã phát nổ trong nhiều ngôi nhà ở Beirut và phía Nam Liban. Những thông tin về các thiết bị điện tử khác cũng phát nổ cho thấy hành động xâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Hezbollah so với những gì được dự đoán trước đó. Làn sóng nổ mới ngày 18/9 diễn ra khi Liban và Hezbollah vẫn còn đang gặp khó khăn trong đối phó với quy mô của cuộc tấn công ngày 17/9. Israel không đưa ra bình luận gì về các vụ nổ máy nhắn tin, mặc dù các quan chức Mỹ đã ám chỉ với một số cơ quan truyền thông nước ngoài rằng Israel đứng sau cuộc tấn công này. Số người chết từ các vụ nổ máy nhắn tin đã tăng lên 12. Vụ tấn công này cũng đã làm gần 3.000 người bị thương. Hezbollah tuyên bố Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động này và cam kết sẽ trả thù cuộc tấn công, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Israel để ủng hộ Hamas trong cuộc chiến tại Gaza. Vào tối 18/9, Hezbollah đã bắn một loạt khoảng 20 rocket vào miền Bắc Israel, kích hoạt còi báo động ở Kiryat Shmona và một số khu vực lân cận. IDF cho biết một số tên lửa đã bị đánh chặn và không có báo cáo về thương vong. Hezbollah nhận thực hiện cuộc tấn công trên, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Israel. Trước đó trong ngày, một loạt 10 rocket đã được bắn từ Liban vào Galilee ở phía Tây, tất cả các tên lửa đều rơi vào khu vực trống, không gây thương vong. Trong khi đó, IDF đã thông báo rằng họ đang tái triển khai Sư đoàn 98 tới miền Bắc Israel sau nhiều tháng hoạt động tại Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel đang chuyển trọng tâm sang mặt trận phía Bắc khi giai đoạn mới của cuộc chiến bắt đầu. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Bắc của IDF, Thiếu tướng Ori Gordin, tuyên bố rằng quân đội quyết tâm thay đổi tình hình an ninh tại biên giới Liban càng sớm càng tốt.