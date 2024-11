Sau khi hạ lãi suất, Chủ tịch Fed nói 'không từ chức' nếu ông Trump yêu cầu

Kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm nay. Động thái này đã khiến giá cổ phiếu Mỹ và giá vàng thế giới tăng mạnh. Ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed - khẳng định ông sẽ không từ chức nếu được tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu. Ngày 7/11 (theo giờ Mỹ), Fed quyết định tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo đó, lãi suất tham chiếu của Mỹ hạ 25 điểm cơ bản (0,25%) xuống mức 4,5-4,75%. Mức này bằng một nửa so với đợt điều chỉnh hồi tháng 9 (0,5%). Động thái hạ lãi suất của Fed sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay vốn của người tiêu dùng, từ thế chấp nhà đất đến thẻ tín dụng và vay mua xe. Đã có một vài sự thay đổi trong quan điểm của Fed về nền kinh tế, bao gồm cách Fed đánh giá nỗ lực hạ nhiệt lạm phát trong khi hỗ trợ thị trường lao động. Các quan chức Fed nhấn mạnh tình hình thị trường lao động nhìn chung đã cải thiện so với đầu năm và ghi nhận sự tiến triển liên tục trong việc đưa lạm phát xuống gần mục tiêu dài hạn 2%. Trao đổi tại họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định ông sẽ không từ chức nếu tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu. Theo ông Powell, “luật pháp không cho phép” cách chức ông hoặc bất kỳ thống đốc Fed nào khác trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Chứng khoán Mỹ tăng vọt khi ông Donal Trump trúng cử Tổng thống. Sau thông báo hạ lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục. Ngày 7/11, chỉ số S&P 500 lập đỉnh mới tại 5.973 điểm, tăng 0,74%. Nasdaq Composite tăng 1,5% lên 19.269 điểm, lần đầu đóng cửa trên 19.000 điểm. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 16,78 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 12,46 tỷ cổ phiếu trong toàn phiên giao dịch trong 20 ngày giao dịch gần nhất. Sau khi Fed ra quyết định hạ lãi suất, giá vàng thế giới cũng quay đầu tăng vọt sau khi lao dốc do tác động bởi việc ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Chốt phiên giao dịch 7/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng 47 USD lên 2.706 USD/ounce, tăng 1,1%. Diễn biến này trái ngược so với mức giảm hơn 80 USD chỉ một ngày trước đó. Theo phân tích của chuyên gia tại ngân hàng Commerzbank của Đức, về ngắn hạn, vàng có thể chịu áp lực bán để giảm rủi ro sau ngày ông Trump trúng cử. Sau đó, thị trường dự kiến sẽ dần ổn định trở lại, có thể trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Khi đó, dòng tiền có thể sẽ dần quay lại với vàng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều đang giảm lãi suất. Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập - cho rằng: "Vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá mạnh mẽ và không có sự kiện nào trong tuần này (từ cuộc bầu cử cho đến quyết định của Fed) có thể thay đổi điều đó". Trên thị trường các kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 31,71 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,6% lên 992,65USD/ounce, giá palladium giảm 1,3% xuống 1.021,259USD/ounce. Thanh Huyền Theo Reuters