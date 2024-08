Tuy nhiên, nếu không sử dụng bếp gas cẩn thận, đúng cách, bạn có thể gây tình trạng rò rỉ gas, cháy nổ. Khóa van bình gas khi không sử dụng là một nguyên tắc đảm bảo an toàn mà gia đình nào dùng bếp gas đều phải biết. Tuy nhiên, sau khi dùng bếp gas nên tắt van hay tắt lửa trước là điều nhiều người chưa nắm rõ.

Sau khi sử dụng bếp gas nên tắt van hay tắt lửa trước?

Để bảo đảm sự an toàn cho căn bếp của bạn cũng như những người thân trong gia đình, sau khi sử dụng bếp gas, hãy khoá van bình gas trước rồi mới tắt bếp. Lý do là khi nấu ăn, khí gas sẽ có sự luân chuyển từ bình qua ống, dây dẫn rồi đến bộ phận đốt. Sau khi gas trong bình được khoá chặt, một lượng gas thừa nhất định vẫn sẽ ở lại trong đường ống dẫn. Lượng gas này đã đi ra khỏi bình và nếu không được sử dụng hết thì khi gặp điều kiện thích hợp, nó rất dễ gây cháy nổ.

Do đó, cách tắt bếp gas an toàn là vặn chặt bình gas trước, sau đó đợi đến khi lửa trên bếp gas tắt hẳn thì mới tắt bếp. Áp dụng quy trình này vừa giúp bạn bảo đảm được sự an toàn trong nấu nướng, sử dụng bếp gas lại giúp tiêu thụ hết lượng gas trong đường ống, tránh lãng phí. Đây cũng là cách giảm tình trạng lửa bùng đột ngột khi khởi động bếp gas.