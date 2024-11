Sau heo ăn chuối, bầu Đức 'tiết lộ' đang nuôi cá hồi, cá tầm

Ngoài các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng, heo, gà… bầu Đức bật mí sẽ ra mắt thêm sản phẩm cá tầm, cá hồi thời gian tới. 'Ngã ở đâu, đứng lên ở đó' Sáng 2/11, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ký hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm với một chuỗi siêu thị. Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HAGL lần đầu có chia sẻ gan ruột về “những ngày gian khó” của tập đoàn khi dám dũng cảm tuyên bố mất thanh khoản vào năm 2016. Ông Đoàn Nguyên Đức phát biểu về “giai đoạn khó khăn” đã qua. Ảnh: T.A “Nói nôm na là phá sản - HAGL là công ty đầu tiên dám tuyên bố mất thanh khoản. Tính đến 30/12/2016, khoản nợ của Tập đoàn lên tới hơn 32 nghìn tỷ đồng. Lý do là chúng tôi quá tham vọng khi hướng đến đưa HAGL trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về nông nghiệp” - bầu Đức chia sẻ. Theo lời bầu Đức: “Thời điểm đó có nhiều người chê bầu Đức không biết lãnh đạo, kém tài. Tôi cũng buồn nhưng không phản bác gì, mình thua thì phải cúi đầu thôi. Nhưng cúi đầu không có nghĩa là gục ngã, tôi vẫn quan điểm còn kinh doanh là còn thắng, còn thua nên vẫn nhắc nhở anh em ‘ngã chỗ nào phải đứng lên chỗ đó”. Sau cú sốc về giá cao su năm 2016, HAGL quyết định "chết ở đâu đứng lên ở đó", chuyển đổi từ con số 0. Đó là lý do HAGL bắt tay trồng ớt, chanh dây để ‘lấy ngắn nuôi dài’, tìm đối tác. “Chanh dây và ớt có công lớn trong việc giúp tạo ra dòng tiền nhanh do trồng ngắn ngày, hỗ trợ cho giai đoạn đầu tập đoàn rẽ sang mảng cây ăn trái như hiện nay” - ông Đức chia sẻ. Năm 2018, bầu Đức gặp và bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương thông qua việc chuyển nhượng 35% vốn Công ty Nông nghiệp HAGL. Từ đây, bầu Đức có cơ hội và nguồn vốn để tái cấu trúc tập đoàn. “Trải qua quá trình dài và phức tạp, đến nay HAGL tự hào đã đi lên từ con số 0” - bầu Đức nói thêm. Bầu Đức nuôi thêm cá, tặng 1 triệu trái chuối cho khách hàng Sau chuối, HAGL đã chuyển qua cây sầu riêng. Đến nay tập đoàn có 3 loại trái cây chủ lực là chuối, sầu riêng, bưởi và các sản phẩm thịt như heo ăn chuối, gà. Sản phẩm chuối của HAGL xuất khẩu vào thị trường Nhật. Ảnh: A.T Bầu Đức cũng tiết lộ, sắp tới HAGL sẽ có cả sản phẩm cá sạch. “Cá HAGL đang nuôi là cá tầm và cá hồi được nuôi ở gềnh thác nước nên rất sạch, được cho ăn sâu canxi nuôi từ các sản phẩm chuối thải loại. Do chưa thu hoạch, chưa có tiền nên HAGL chưa đưa cá vào trong báo cáo, nhưng vài tháng nữa sẽ sớm công bố” - bầu Đức chia sẻ. Theo kế hoạch ký kết giữa 2 doanh nghiệp, chuỗi siêu thị sẽ bán các loại sản phẩm trong hệ sinh thái của HAGL, như chuối, heo... HAGL cũng tặng 1 triệu trái chuối cho chuỗi này để phân phối tới khách hàng. Nói thêm về việc tặng chuối, ông Đức cho hay, chuối của HAGL ngon hơn nhiều loại chuối khác là vì được trồng trên độ cao hơn 900m so với mực nước biển. Nếu chuối trồng ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ 9 tháng sẽ cho thu hoạch, nhưng ở HAGL trồng tới 1 năm, kéo dài hơn 3 tháng. Hơn nữa, ở độ cao hơn 900m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, cây chuối kéo dài thời gian sinh trưởng hơn nên quả chuối dẻo hơn, thơm hơn và ngọt hơn. “Trước mắt tôi tặng cho người dân TPHCM thưởng thức loại chuối này, bởi chỉ cần TPHCM cảm nhận được rồi thì cả nước sẽ cảm nhận được” - ông Đoàn Nguyên Đức nói thêm.