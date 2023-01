Sau chầu nhậu khai xuân, hàng loạt nam giới phải vào viện vì rượu rởm

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, rượu ethanol khi vào cơ thể chuyển hóa rất nhanh, trong khi đó methanol lại ngược lại tốc độ chuyển hóa, đào thải rất chậm (sau 7-8 ngày vẫn có thể tồn tại trong máu). Methanol khi vào người được cơ thể chuyển thành axit formic, là chất độc hơn methanol rất nhiều, gây tổn thương mắt, thần kinh...

Đặc biệt, trong Tết, các bệnh nhân có thể uống rượu nhiều, thông thường ethanol (trong rượu thường) sẽ “cạnh tranh” với methanol (cồn công nghiệp), làm quá trình chuyển hóa methanol chậm hơn. Các biểu hiện của ngộ độc của bệnh nhân sẽ chậm hơn so với khi chỉ uống riêng rượu methanol.

Tuy nhiên, ethanol chỉ “trói chân” tạm thời methanol. Vài giờ sau, methanol sẽ chuyển hóa thành chất độc. Vì thế, sau một thời gian, người uống bỗng xuất hiện triệu chứng bất thường, thậm chí đột quỵ mà không hề biết nguyên nhân là ngộ độc rượu methanol từ trước.



Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai lưu giữ nhiều mẫu cồn sát trùng rởm, thành phần chủ yếu là methanol. Ảnh: Ngọc Trang

Về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên, khoảng 1-2 ngày sau, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều axit formic được chuyểno hóa từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, ở trong tình trạng nguy kịch.

TS.BS Nguyên cảnh báo từ trước, trong và sau Tết nguyên đán, ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận các ca ngộ độc rượu bia. Các ca bệnh ghi nhận nhiều hơn sau ngày mùng 3 Tết.