Sau 90 phút mở bán iPhone 16, một hệ thống bán lẻ ghi nhận 42.960 lượt đặt hàng Kể từ 0h ngày 20/9 cửa hàng Apple trực tuyến và các đại lý ủy quyền đồng loạt mở chương trình đặt trước cho bộ bốn iPhone 16. Trong đợt đặt hàng này, người dùng có thể nhận máy sớm nhất vào ngày 27/9. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ sau vài phút mở bán mẫu máy mới, nhiều cửa hàng đã báo tạm hết một số màu hoặc lùi thời gian giao máy đến tháng 10. Anh Minh (Đống Đa) chia sẻ, anh biết việc đặt mua iPhone thường sẽ hết rất nhanh, đặc biệt là những mẫu được dự đoán sẽ hấp dẫn người mua, nên ngay sau khi cửa hàng chính thức của Apple tại Shopee, anh đã đặt thành công một chiếc iPhone 16 Pro Max 256 GB màu Titan Sa Mạc. "Thế nhưng chỉ sau đó ít phút khi tiếp tục đặt mua thêm một chiếc nữa thì hệ thống đã báo chỉ còn phiên bản màu đen, mặc dù mới chỉ mở bán được 10 phút", anh Minh nói. Còn đối với anh Đặng Đình Thịnh Hùng (Ba Đình) chỉ chậm chân 1 chút đã không thể đặt cọc iPhone 16 vào đợt đầu tiên, anh cho biết: "Tôi không ngờ hàng hết nhanh tới vậy, chỉ sau 20 phút tôi vào đặt mua mẫu iPhone 16 Pro Max 256 GB màu Titan Sa Mạc thì trang web của cửa hàng do Apple ủy quyền đã báo hết hàng hoặc báo lỗi truy cập". Người dùng đã không thể mua sản phẩm iPhone 16 Pro Max 256 GB màu Titan Sa Mạc do đại lý đã nhận đặt cọc hết số lượng máy chỉ trong ít phút mở bán. (Ảnh chụp màn hình) Ở một số đại lý ủy quyền của Apple trong buổi đầu đặt mua iPhone 16, ghi nhận số lượng người đặt mua lớn. Cụ thể, ở chuỗi cửa hàng của Thế Giới Di Động ngừng cho đặt hai iPhone 16 Pro Max 256 GB màu Titan Sa Mạc và Trắng chỉ sau 20 phút mở bán, người dùng muốn sở hữu phải quay lại đặt cọc vào đợt 2 vào ngày 27/9, những model khác, người dùng vẫn có thể đặt mua bình thường. Sau 90 phút mở đặt hàng, hệ thống hiển thị đã có 42.960 khách đặt, trong đó 10.879 trả cọc cho bộ bốn iPhone 16. Tại Hoàng Hà Mobile cũng cho biết sau 10 phút mở đặt hàng đã nhận được hơn 6.500 lượt đặt hàng, Viettel store ghi nhận hơn 37.000 đơn đặt trước chỉ sau 40 phút mở bán. Năm nay, các đại lý phân phối dòng điện thoại mới áp dụng những ưu đãi như chính sách như thu cũ đổi mới, ưu đãi khi thanh toán không dùng tiền mặt và qua các đối tác tài chính... Theo đánh giá từ ông Nguyễn Minh Khuê – đại diện hệ thống Viettel Store trước giờ mở bán dòng điện thoại mới nhất của thương hiệu Apple, "năm nay iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc là model được khách hàng đặc biệt quan tâm bởi có màu mới và cấu hình mạnh nhất. iPhone 16 Plus sẽ là phiên bản kế thừa tinh hoa của thế hệ trước và chắt lọc những nét tinh tế, cải tiến mới với màn hình đủ lớn và một trọng lượng khá nhẹ, chip A18, đáp ứng nhu cầu của người dùng cần một hiệu năng đủ mạnh. Ngoài iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus cũng sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tinh tế và kinh tế". iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc được nhiều chuyên gia đánh giá là màu thu hút người dùng nhất trong ngày đầu ra mắt. Nhận định về thị trường iPhone 16 năm nay, CellphoneS cũng đưa ra công bố về mức độ quan tâm của khách hàng đối với dòng iPhone mới, theo đó Base/Plus: Dung lượng 128GB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phân khúc này, cho thấy khách hàng phổ thông ưu tiên mức giá thấp hơn khi mua. Tuy nhiên, sự quan tâm đến phiên bản 256GB đã tăng đáng kể (20%). Dòng iPhone 16 Pro/Pro Max: Phần lớn khách hàng chọn 256GB (76.77%) trên các phiên bản cao cấp, cho thấy nhóm khách hàng này có xu hướng lựa chọn cấu hình mạnh để phục vụ cho các nhu cầu công việc và giải trí cao cấp. Bản 1TB chỉ chiếm 4% có thể phản ánh mức giá cao với của phần lớn người tiêu dùng, hoặc nhu cầu lưu trữ của đa số khách hàng vẫn được đáp ứng tốt ở mức 256GB và 512GB. Về màu sắc: đối với dòng base/plus màu xanh lưu ly nhận được đông đảo sự yêu thích của khách hàng khi chiếm 4-50% số lượng khách hàng quan tâm đối với pro/prm, không ngạc nhiên khi năm nay màu titan sa mạc lại được yêu thích, chiếm hơn 70% lượng khách hàng quan tâm. Tại Việt Nam, iPhone 16 có giá khởi điểm 23 triệu đồng cho dung lượng 128 GB, trong khi 16 Pro Max từ 35 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, cao nhất 47 triệu đồng cho bản 1 TB. Trước đó, bộ bốn iPhone 16 ra mắt ngày 9/9 (rạng sáng 10/9 giờ Hà Nội) với kiểu dáng và thông số không khác biệt thông tin rò rỉ trước sự kiện. Trong đó, iPhone 16 và 16 Plus thay đổi thiết kế camera, trang bị nút Action thay cho phím gạt chế độ âm lượng, camera chính nâng lên 48 megapixel. Hai mẫu Pro có màn hình lớn hơn trước 0,2 inch, camera góc siêu rộng nâng độ phân giải lên 48 megapixel. Cả bốn đều có nút chụp mới. Apple trang bị chip A18 cho iPhone 16 tiêu chuẩn và A18 Pro cho iPhone 16 dòng Pro. Chí Hiếu