Sau 3 năm ly hôn chồng doanh nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo giờ ra sao?

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Người đẹp Cần Thơ kết hôn năm 2018 với chồng là doanh nhân. Sau đó, cả hai đón con chung là một cặp sinh đôi quý tử. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng ly hôn sau 3 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Đặng Thu Thảo từng rơi vào bế tắc khi phải một mình nuôi 2 con nhỏ. Thời điểm đó, cô từng kể ra khỏi nhà chồng chỉ với 78 nghìn đồng trong tay.

Đặng Thu Thảo làm mẹ đơn thân nuôi 2 con sau ly hôn. Sau thời gian ngụp lặn trong đau khổ, Hoa hậu Đại dương 2014 chọn công việc bán hàng online để kiếm tiền. May mắn, con đường kinh doanh thuận lợi giúp cô cải thiện cuộc sống. Đồng thời, Thu Thảo còn chú trọng chăm sóc bản thân nhiều hơn để lấy lại vẻ ngoài. Thời gian qua, người đẹp Cần Thơ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, kết hợp với kinh doanh để có kinh tế nuôi con. Hai con trai là động lực để cô cố gắng mỗi ngày.

Đặng Thu Thảo lấy lại nhan sắc, tinh thần lạc quan sau biến cố hôn nhân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa gây chú ý khi tái xuất làng giải trí với vai trò Phó trưởng Ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Calgary doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024. Đây là cuộc thi với mục đích để phụ nữ thêm tự tin, dám nghĩ dám làm, vượt qua nỗi sợ hãi và giới hạn để thay đổi bản thân thông qua các khóa đào tạo, huấn luyện, mang tới nhiều trải nghiệm, kỹ năng. Người đẹp tâm sự, dù thời điểm đó còn nhiều muộn phiền nhưng được sự động viên của mọi người nên quyết định trở lại.

Đặng Thu Thảo ngồi ghế nóng cuộc thi nhan sắc. Nói về lý do trở lại lần này, Đặng Thu Thảo tâm sự: “Từ trước đến nay, tôi đã nhiều lần ngồi làm giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chấm một cuộc thi về nữ doanh nhân, những người đã thành công trong xã hội. Đây là một cuộc thi rất ý nghĩa. Tôi muốn đến đây để chia sẻ kinh nghiệm cũng như chia sẻ về những gì mình trải qua đến các thí sinh, truyền tải cho họ nguồn năng lượng, sự tự tin và biết yêuthương bản thân mình hơn”. Trở lại nghề sau sóng gió, Đặng Thu Thảo thấy mình may mắn vì có danh hiệu, vị trí nên có cơ hội truyền năng lượng đến các cô gái đang gặp tiêu cực có thể thay đổi để phát triển tốt hơn. Cô cũng mong có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình, tạo động lực cho những người xung quanh. Đặng Thu Thảo tiết lộ cô biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Hai con sinh đôi được ông bà ngoại chăm sóc, gia đình tạo điều kiện cho cô vừa làm việc và hoạt động cộng đồng. Đặng Thu Thảo cũng cảm thấy vui khi ba mẹ luôn ủng hộ, tự hào vì thấy con gái không chỉ lo cho gia đình mà còn đóng góp cho xã hội. “Ba mẹ tôi rất tự hào khi thấy tôi không chỉ lo được cho gia đình, mà còn dành thời gian để truyền động lực cho các chị em phụ nữ khác. Với tôi, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất, vừa chu toàn cho gia đình, vừa có thể góp phần mang lại giá trị cho cộng đồng", người đẹp thổ lộ.

Người đẹp yên tâm làm nghề vì có sự hỗ trợ từ ba mẹ. Người đẹp sinh năm 1995 mong muốn câu chuyện vượt qua nỗi đau của mình sẽ tạo động lực cho những phụ nữ có cùng hoàn cảnh. Theo cô, việc giữ gìn tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng còn quan trọng hơn cả việc chăm sóc vẻ bề ngoài. “Khi tuổi trẻ qua đi, sắc đẹp và sự tự tin cũng không còn được như trước, điều này thực sự ảnh hưởng lớn đến tinh thần của phụ nữ. Khi mình không còn tự tin, không thấy mình đẹp, thì tâm trạng sẽ dễ trở nên tiêu cực. Khi tinh thần không tốt, mình sẽ khó truyền được năng lượng tích cực cho gia đình hay những người xung quanh", nàng hậu tâm sự.