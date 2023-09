Sau 3 năm kết hôn, cặp vợ chồng Mỹ phát hiện là anh em họ

Tylee Waters - Nick Waters là cặp vợ chồng đến từ Utah, Mỹ. Họ có kênh TikTok chia sẻ về những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống hôn nhân.

Ngày 30/7, vợ chồng Waters đăng video với tiêu đề là "Kết hôn được hơn 3 năm, chúng tôi mới phát hiện mình là anh em họ". Video nhanh chóng thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng.