Sau 25 năm, Chính phủ Mỹ lại 'sờ gáy' Microsoft vì hành vi độc quyền

Các nguồn thạo tin cho biết Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ngày 27/11 đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền quy mô lớn đối với Microsoft, trong đó xem xét mọi khía cạnh hoạt động của tập đoàn công nghệ này, từ điện toán đám mây, cấp phép phần mềm đến các dịch vụ an ninh mạng và sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, FTC một lần nữa điều tra Microsoft. Hồi cuối những năm 1990, Chính phủ Mỹ từng kiện Microsoft về hành vi độc quyền liên quan đến việc gộp hệ điều hành Windows với trình duyệt web nhưng đã không thể chia tách tập đoàn này.



Sau hơn một năm tiến hành phỏng vấn không chính thức với các đối thủ cạnh tranh và đối tác kinh doanh, các cơ quan thực thi luật chống độc quyền đã soạn thảo một yêu cầu chi tiết buộc Microsoft phải cung cấp thông tin. Yêu cầu này dài hàng trăm trang và đã được gửi đến công ty sau khi được Chủ tịch FTC Lina Khan phê duyệt.



Các luật sư chống độc quyền của FTC dự kiến sẽ gặp gỡ các đối thủ cạnh tranh của Microsoft vào tuần tới để thu thập thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty.



Trọng tâm chính của cuộc điều tra hiện tại là việc Microsoft gộp cả phần mềm văn phòng phổ biến và phần mềm bảo mật với các dịch vụ đám mây của mình. Những lỗ hổng an ninh mạng của Microsoft, cùng với vị thế là một nhà thầu chính phủ quan trọng, được FTC coi là một ví dụ về sức mạnh đáng lo ngại của Microsoft.



Sự cố sập hệ thống của CrowdStrike ảnh hưởng đến hàng triệu thiết bị hoạt động trên hệ thống Microsoft Windows hồi đầu năm nay chính là minh chứng cho sự phổ biến của các sản phẩm Microsoft và cách thức chúng ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu.



Một phần của cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động của công ty liên quan đến phần mềm bảo mật có tên Microsoft Entra ID - trước đây được gọi là Azure Active Directory - giúp xác thực người dùng đăng nhập vào phần mềm dựa trên đám mây.



Các đối thủ cạnh tranh đã phàn nàn rằng những điều khoản cấp phép và việc gộp phần mềm với dịch vụ đám mây của Microsoft khiến các công ty xác thực và an ninh mạng đối thủ khó cạnh tranh hơn.



Ngoài ra, các công ty chuyên về phần mềm họp trực tuyến Salesforce Inc và Zoom Communications Inc cho biết việc Microsoft cung cấp miễn phí phần mềm Teams trong gói các ứng dụng vốn đã phổ biến như Word và Excel là hành vi phản cạnh tranh, khiến họ khó tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.



Việc FTC giám sát hoạt động kinh doanh điện toán đám mây của Microsoft được đẩy mạnh sau một loạt sự cố an ninh mạng liên quan đến các sản phẩm của công ty. Microsoft là một nhà thầu hàng đầu cho Chính phủ Mỹ, chuyên cung cấp phần mềm bản quyền và dịch vụ đám mây với tổng trị giá hàng tỷ USD cho các cơ quan bao gồm cả Bộ Quốc phòng nước này.



Đây là một trong những động thái cuối cùng của bà Khan trước khi rời nhiệm sở, sau khi bà dẫn dắt một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất của FTC nhắm tới sức mạnh tập trung hóa của các tập đoàn. Trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ mở ra một giai đoạn nới lỏng các yêu cầu quản lý hơn, thì Chủ tịch FTC mới - hiện vẫn chưa được ông nêu tên - sẽ là người quyết định cách thức xử lý vụ việc này.