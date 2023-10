Sau 15 năm trốn truy nã, người đàn ông bị bắt khi lẩn trốn ở miền núi Quảng Nam

Ngày 15/10, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ và bàn giao Nguyễn Quốc Vương (SN 1987, trú xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) - kẻ trốn truy nã suốt 15 năm qua - cho Công an huyện Lâm Hà.

Chân dung Nguyễn Quốc Vương - kẻ vừa bị bắt sau 15 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)