Sạt lở nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê, quốc lộ nối Nha Trang - Đà Lạt tê liệt

Tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) xuất hiện 3 điểm sạt lở với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.000m3 khiến tuyến giao thông nối 2 thành phố Nha Trang - Đà Lạt bị tê liệt hoàn toàn. Ngày 15/12, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết, đoạn từ km42 đến km60 trên đèo Khánh Lê (xã Vĩnh Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện 3 điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng khối lượng đất, đá tràn xuống đường 1.000m3. "Hiện nay, công ty mới tiếp cận được điểm gần nhất với 200m3 đất, đá sạt lở. Do lượng đất, đá lớn nên chưa thể xác định được thời gian thông đường", ông Đoàn cho hay. Sạt lở khiến tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị tê liệt (Ảnh: Khánh Vĩnh). Ông Chu Văn An, Phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải, cho biết, nguyên nhân sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất bị mềm, hụt chân, tràn xuống lòng đường. Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Khánh Hòa đang khẩn trương điều phương tiện lên khắc phục sự cố, sớm thông đường, đảm bảo an toàn giao thông. Địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng để chặn các phương tiện dưới chân đèo. Trên đèo Khánh Lê xuất hiện 3 điểm sạt lở khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Khánh Vĩnh). Quốc lộ 27C dài khoảng 130km nối thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) với thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Đỉnh đèo có độ cao đến 1.700m so với mực nước biển, nhiều khúc cua uốn lượn rất nguy hiểm. Sau khi đi vào hoạt động, tuyến đường này thường bị sạt lở khi mưa lớn, nhất là đoạn qua đèo Khánh Lê.