Sạt lở kè khiến 3 người chết ở Cao Bằng: Khởi tố Chủ tịch phường và thuộc cấp

Sáng 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Bằng tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nông Thị Nghiệp (SN 1970), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng) và Mã Thúy Huyền (SN 1968), công chức địa chính xây dựng của UBND phường Duyệt Trung.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can với bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)