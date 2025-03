Sáp nhập tỉnh, người dân có cần đổi biển số xe, đăng ký xe không?

Luật sư Vũ Duy Nam , Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Sau khi sáp nhập tỉnh, đơn vị hành chính sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người dân không bắt buộc phải đổi biển số xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi địa chỉ cư trú do sáp nhập tỉnh. Nếu có nhu cầu, chủ xe có thể thực hiện thủ tục cấp đổi theo địa chỉ mới.

Hiện nay, việc đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe chỉ thực hiện khi: Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng. Chủ xe có nhu cầu đổi chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương đã giao Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Chính phủ và Bộ Công an bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, quản lýxã hội theo hướng số hóa. Các dịch vụ được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, và miễn phí hoàn toàn đối với cá nhân, tổ chức phải thay đổi giấy tờ, thủ tục do sắp xếp đơn vị hành chính.

Như vậy, sau khi sáp nhập tỉnh, người dân không bắt buộc phải đổi biển số xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu cập nhật địa chỉ mới trên giấy tờ xe, chủ xe có thể thực hiện thủ tục cấp đổi tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.