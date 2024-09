Sập nhà điều hành thủy điện ở Lào Cai, 5 người mất tích

Tối 10/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lúc 1h cùng ngày, Công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà nhận được tin báo của một công nhân về việc xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, khiến 5 người mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bản Cái phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đồng thời cử Trung úy Lý Thành Nam, cán bộ Công an xã tìm cách liên lạc báo về Công an huyện Bắc Hà.