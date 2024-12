Sắp kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Theo kế hoạch năm 2025, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...hướng tới mục tiêu chung thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Tại Hội nghị Tổ chức thành viên (TCTV) năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa diễn ra, NAPAS đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới. Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NAPAS tiếp tục đẩy mạnh kết nối dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với các quốc gia trong khu vực. Trong năm 2024, NAPAS đã hoàn thành mở rộng kết nối triển khai cung cấp dịch vụ QR giữa Việt Nam và Thái Lan cho 2 TCTV và triển khai thí điểm dịch vụ QR giữa Việt Nam và Lào cho 6 TCTV. Theo kế hoạch năm 2025, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...hướng tới mục tiêu chung thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT NAPAS phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NAPAS. Năm 2024, hệ thống NAPAS xử lý bình quân hơn 26 triệu giao dịch/ngày, tăng tương ứng 30,8% số lượng và 15,9% về giá trị giao dịch so với năm 2023. Trong đó, dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 247 tăng tương ứng 34,7% về số lượng và 16,4% về giá trị, chiếm tỷ trọng 93,5% tổng dịch vụ của NAPAS. Ngoài ra, phương thức thanh toán bằng mã VietQR cũng tiếp tục cho thấy sự phát triển vượt trội thông qua việc ghi nhận tăng 2,2 lần về số lượng giao dịch và 2,6 lần về giá trị giao dịch so với năm 2023. Dịch vụ rút tiền trên ATM qua hệ thống NAPAS trong năm 2024 tiếp tục có xu hướng giảm mạnh tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước và chỉ chiếm 2,4% tổng số giao dịch của toàn hệ thống. Kết quả nói trên cho thấy sự phổ cập của các phương thức thanh toán điện tử đang thay thế cho tiền mặt trong đời sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp. Song song với quá trình chuyển đổi số, hoạt động ngân hàng trên môi trường mạng cũng luôn phải đối mặt với các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn. Để góp phần hạn chế, ngăn chặn sự gia tăng các chiêu thức của tội phạm công nghệ cao, NAPAS đã phối hợp với các TCTV cập nhật Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng giải pháp công nghệ, đồng thời phối hợp với Bộ Công An, Hiệp Hội Ngân hàng đề xuất quy trình phối hợp xử lý các Tài khoản/Thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo; qua đó góp phần hỗ trợ các TCTV tăng cường công tác giám sát, vận hành, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tới khách hàng. Tỷ lệ hoạt động liên tục của hệ thống NAPAS trong năm 2024 vượt mức độ cam kết và đạt 99,997%.