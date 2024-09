Sập cầu Ngòi Móng ở thành phố Hòa Bình

Cầu Ngòi Móng (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị sập phần đầu cầu, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân. Vào 1h sáng nay (19/9), cầu Ngòi Móng trên đường tỉnh 445 nối phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành (thành phố Hoà Bình) đã bị lún và đến 4h sáng cùng ngày thì bị sập phần đầu cầu. Trước đó, do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, các lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu. Thời điểm cầu sập không xảy ra thiệt hại về người và phương tiện. Hiện trường vụ sập cầu Ngòi Móng. Ảnh: Công an Hòa Bình Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hoà Bình đã phân luồng giao thông, cấm đường lên cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Cầu Ngòi Móng dài khoảng 30m, rộng 4,5m, được xây dựng từ lâu bằng dầm thép chịu lực, không có trụ giữa, chỉ có 2 mố cầu hai bên. Cây cầu phục vụ dân sinh của người dân, chủ yếu là xe máy, tô con đi lại...