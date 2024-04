Sập bẫy khi mua đồ thanh lý giá rẻ trên mạng

Lực lượng công an bắt giữ Lê Công Việt. (Ảnh: Công an huyện Tuy Đức)

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Việt (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, mới đây, Công an huyện Tuy Đức nhận được đơn tố cáo của anh N.H.T (trú huyện Tuy Đức) về việc bị Việt lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng khi liên lạc qua mạng để mua 10 cuộn lưới B40.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh, điều tra.