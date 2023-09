Sao Việt mời nghệ sĩ quốc tế vào MV: Sơn Tùng 'chơi lớn', Chi Pu gây chú ý

Ca sĩ Sơn Tùng - rapper Snoop Dogg

Năm 2019, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi cho ra mắt MV Hãy trao cho anh với sự tham gia của 2 ngôi sao Mỹ là rapper Snoop Dogg và ca sĩ - người mẫu Madison Beer.

Snoop Dogg được xem là huyền thoại của làng nhạc rap, hip hop thế giới với nhiều bản hit đình đám như: Beautiful, Young-Wild and free, The next episode… Trong MV của Sơn Tùng, nam rapper không chỉ xuất hiện mà còn có màn góp giọng 20 giây đầy cuốn hút.



Sơn Tùng chụp ảnh cùng Snoop Dogg.

Với việc mời "huyền thoại rap" Snoop Dogg tham gia MV, Sơn Tùng một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của mình trên thị trường âm nhạc. Nhiều người đồn đoán giọng ca gốc Thái Bình đã phải bỏ ra con số hơn 10 tỷ đồng cho sự xuất hiện của Snoop Dogg trong MV.

Đáp lại sự đầu tư "khủng" của Sơn Tùng, ca khúc Hãy trao cho anh đã oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Thời điểm đó, hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện bên Snoop Dogg "phủ sóng" mạng xã hội. Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ "chịu chơi" của nam ca sĩ.

Sau 4 năm ra mắt, hiện tại MV Hãy trao cho anh đã thu về 275 triệu lượt xem trên YouTube.