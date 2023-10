Sao Việt lấy vợ đại gia: Thanh Bùi gây chú ý khi gia đình bạn đời có gia thế lẫn khối tài sản bí ẩn?

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ xuất hiện trước công chúng cùng 2 con trai trong một chương trình âm nhạc. Thanh Bùi đã hát Ba Kể Con Nghe cùng các học trò và 2 con trai Khải An, Kiến An tại một buổi diễn ở TP.HCM.

Đây là buổi diễn tổng kết cuối khóa học của cặp song sinh nhà Thanh Bùi, thuộc học viện âm nhạc do chính nam ca sĩ sáng lập. Các tiết mục tại buổi diễn được thể hiện bởi các học viên cùng sự tham gia hỗ trợ của thầy cô.

Thanh Bùi giữ vai trò hát bè và đánh đàn piano trong tiết mục trình diễn cùng hai con trai. Quán quân Vietnam's Got Talent 2016 - Nguyễn Trọng Nhân cũng có mặt trên sân khấu hỗ trợ bé Khải An, Kiến An. Chứng kiến hai con tự tin trên sân khấu, nam ca sĩ xúc động bật khóc nức nở ngay khi kết thúc tiết mục.



Thanh Bùi đã bật khóc khi nhìn cảnh con hát cùng mình trên sân khấu.

Trước khi có màn xuất hiện gây xúc động này, Thanh Bùi đã kể về 2 con với chứng chậm nói. Trong một sự kiện ra mắt không gian đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ do mình thành lập tại TP HCM cách đây ít lâu, nam nhạc sĩ đã nói về điều này. Thanh Bùi nhớ lại trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình làm cha. Đó là những năm đầu đời của cặp song sinh Khải An - Kiến An. Hai cậu nhóc đến năm hai tuổi vẫn chưa biết nói.

Sau khi thấy biểu hiện của con, Thanh Bùi lập tức đưa các con đi gặp hai bác sĩ tốt nhất về tự kỷ tại TP HCM thời điểm đó. Cả hai bác sĩ đều chẩn đoán cặp song sinh nhà Thanh Bùi bị rối loạn phổ tự kỷ và muốn cho các bé uống thuốc đặc trị.

Kể lại những tháng ngày hoang mang vì lo con tự kỷ, Thanh Bùi nói: "Tôi tìm được một bác sĩ rất tốt. Bác sĩ đến nhà, đồng hành với các con tôi suốt ba tháng rồi mới đưa ra kết luận các cháu không bị tự kỷ, chỉ rối loạn ngôn ngữ. Cứ thế, chúng tôi đi từng bước từng bước để giải quyết vấn đề. Giờ đây, các con đã 6 tuổi và khiến tôi tự hào khi phát triển rất tốt. Khải An - Kiến An thậm chí có những điều phát triển nhanh hơn tuổi".