Sao Việt bị quấy rối: Fan rình rập nhà, khán giả cưỡng hôn trên sân khấu

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ có bài viết trên Facebook cá nhân chia sẻ về việc cô bị fan "cuồng" quấy rối suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc luôn cảm thấy bất an, mất đi không gian riêng.

Cách đây nhiều năm, khi Hồ Ngọc Hà đang biểu diễn trên sân khấu, một fan nữ cũng bước lên nhảy cùng. Trong không khí sôi động, fan nữ này trở nên quá khích và bất ngờ hôn vào ngực nữ ca sĩ.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, Hồ Ngọc Hà lập tức đưa tay đẩy người này ra và tiếp tục phần thể hiện của mình. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của đêm diễn cũng lập tức có mặt can thiệp, mời khán giả này rời sân khấu.



Fan nữ hôn vào ngực ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Phản ứng không nao núng của ca sĩ 8X khi gặp sự cố được nhiều người khen ngợi. Trước nay, giọng ca Cả một trời thương nhớ vẫn luôn được đánh giá cao về cách xử lý bình tĩnh khi gặp những tình huống "khó đỡ" trên sân khấu.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng với một ca sĩ nổi tiếng, được khán giả vây quanh mỗi lần xuất hiện như Hồ Ngọc Hà, cô sẽ luôn có sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Đông Nhi

Ca sĩ Đông Nhi cũng từng vướng sự cố tương tự Hồ Ngọc Hà. Trong một lần nữ ca sĩ đang biểu diễn hết mình trên sân khấu và có rất nhiều khán giả đứng sát bục diễn để theo dõi, một người đàn ông tiến đến tặng hoa cho cô và bất ngờ có hành động "cưỡng hôn".

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến Đông Nhi hét lên vì hoảng loạn, tìm cách né tránh, đẩy người này ra. Tuy nhiên, dù nữ ca sĩ ra sức chống cự nhưng người này vẫn giằng co trên sân khấu cho đến khi lực lượng an ninh tiếp cận, can thiệp.



Đông Nhi từng bị khán giả nam cưỡng hôn khi đang biểu diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Tình huống trên khiến những người có mặt không khỏi phẫn nộ, phản đối hành động sỗ sàng, phản cảm của người đàn ông này. Về phần Đông Nhi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành tiết mục của mình.