Sao US UK 'đổ bộ' tại Việt Nam vào mùa hè 2023

Với sức hút trên toàn cầu của mình, Charlie không chỉ thu hút lượng lớn khán giả Việt Nam mà còn người hâm mộ từ các nước trên thế giới cùng đổ về Nha Trang.

Charlie hiện đang hoạt động dưới tư cách là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ.

Nguồn ảnh: Kenh14.

Trong suốt sự nghiệp ca hát, Charlie Puth để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ với những bản nhạc hot hit như See You Again, đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần và nhận được đề cử cho ba giải Grammy.