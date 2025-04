Sao phim 'Batman', 'Top Gun' Val Kilmer qua đời ở tuổi 65

Con gái ông, Mercedes Kilmer, xác nhận với The New York Times rằng nguyên nhân là do viêm phổi. Ông hưởng thọ 65 tuổi và từng chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng trong nhiều năm.

Với mái tóc vàng và khuôn mặt trẻ thơ, Kilmer từng là gương mặt sáng giá của Hollywood những năm 1980–1990, góp mặt trong hàng loạt bộ phim nổi bật như "Top Gun", "Real Genius", "Willow", "Heat" và "The Saint". Dù từng nổi tiếng là khó hợp tác, ông vẫn ghi dấu ấn sâu đậm với tài năng diễn xuất đa dạng và phong cách độc đáo.

Năm 2022, Kilmer xuất hiện trở lại trong "Top Gun: Maverick", dù ông không thể nói do biến chứng từ ung thư. Trước đó, năm 2021, bộ phim tài liệu "Val" – khắc họa cuộc đời và sự nghiệp ông – đã được phát hành, với phần lồng tiếng do con trai ông đảm nhiệm. Tác phẩm sử dụng hàng trăm giờ video cá nhân ghi lại trong nhiều năm, hé lộ một Val Kilmer sâu sắc, nghệ sĩ và đầy nội tâm.

Kilmer vào vai Batman thay thế Michael Keaton trong "Batman Forever" (1995)

Trước đó, Kilmer từng từ chối vai diễn trong "The Outsiders" của Francis Ford Coppola, nhưng gây chú ý lớn với bộ phim nhại điệp viên "Top Secret!" (1984), nơi ông không chỉ diễn xuất mà còn tự thể hiện các ca khúc. Sau vai diễn sinh viên thiên tài trong "Real Genius" (1985), ông vươn lên thành sao hạng A với "Top Gun" – đóng cùng Tom Cruise.

Ông gặp vợ cũ, nữ diễn viên Joanne Whalley, trên phim trường "Willow" (1988), kết hôn rồi ly hôn vào năm 1996. Họ có hai con: Mercedes và Jack.

Kilmer từng nổi bật với vai Jim Morrison trong "The Doors" (1991), khi ông nhập vai đến mức thuộc lòng toàn bộ lời bài hát trước buổi thử vai và sống như Morrison gần một năm. Roger Ebert gọi đây là “màn trình diễn xuất sắc nhất phim”.

Sau "Batman Forever", Kilmer gia nhập ê-kíp lắm vấn đề của "The Island of Dr. Moreau" – dự án khiến ông xung đột với Marlon Brando và đạo diễn John Frankenheimer. Căng thẳng đến mức Frankenheimer từng tuyên bố: “Có hai điều tôi sẽ không bao giờ làm trong đời – leo Everest và làm việc với Val Kilmer lần nữa”.

Trong thập niên 1990, Kilmer góp mặt trong "Thunderheart", "The Real McCoy", "True Romance" và để lại dấu ấn sâu sắc với vai Doc Holliday trong "Tombstone" (1993), cũng như "Heat" (1995) cùng Al Pacino và Robert De Niro. Ông cũng đóng "The Ghost and the Darkness" và "The Saint" – lựa chọn thay vì quay lại với vai Batman.

Từ cuối thập niên 1990, sự nghiệp Kilmer dần lắng xuống khi ông bị xem là "khó tính", chủ yếu xuất hiện trong phim độc lập và vai phụ như "Alexander" của Oliver Stone.

Kilmer sinh ra tại Los Angeles, lớn lên ở Chatsworth, theo học Trường Nghệ thuật Juilliard danh tiếng. Ông từng đóng sân khấu cùng Sean Penn và Kevin Bacon, và có vai truyền hình đầu tiên trong "One Too Many" cùng Michelle Pfeiffer.

Ngoài diễn xuất, Kilmer còn lồng tiếng cho "The Prince of Egypt" và tham gia nhiều tác phẩm khác như "At First Sight", "The Salton Sea", "Kiss Kiss Bang Bang", "Déjà Vu", "The Snowman",… Năm 2012, ông được đề cử Grammy cho "Nghệ sĩ nói xuất sắc nhất" với "Zorro". Hồi ký "I'm Your Huckleberry" (2020) được đặt theo một câu thoại nổi tiếng trong "Tombstone".

Kilmer sống nhiều năm tại một trang trại ở New Mexico, nơi ông vẫn sở hữu đất sau khi bán phần lớn trang trại. Ngoài diễn xuất, ông còn vẽ tranh, tổ chức sân khấu cho học sinh trung học và truyền cảm hứng nghệ thuật suốt đời.