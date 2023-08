Sao nữ Vbiz gặp sự cố ngay trên sân khấu quốc tế

Tuy nhiên, LyLy vẫn có cơ hội chuyển mình khi được người bạn thân An Kỳ sử dụng đặc quyền để giúp cô tiến tiếp vào vòng trong. Vì theo luật lệ, thí sinh trong nhóm nguy hiểm sẽ có thể đi tiếp, nếu được một nghệ sỹ khác sử dụng quyền "bảo vệ".

"Tôi là bạn cùng phòng của Lyly nên có rất nhiều thời gian tiếp xúc với cô ấy. Tôi hiểu rằng LyLy đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bên cạnh đó, LyLy lại là người nước ngoài, lần đầu một mình đến đất nước xa lạ để tranh tài. Vì vậy, cô ấy xứng đáng được đi tiếp vào vòng trong. Cô ấy đã làm rất tốt", An Kỳ chia sẻ lý do cứu nguy cho LyLy.

The Next Stage 2023 là chương trình truyền hình thực tế trình diễn âm nhạc của Trung Quốc, do Tencent sản xuất và phát sóng. Các cố vấn gồm nhiều tên tuổi lớn trong giới âm nhạc như Ella, Châu Thâm, Vương Gia Nhĩ, NingNing... . Hồi đầu tháng 7, LyLy gây bất ngờ khi có mặt trong danh sách thí sinh tham cuộc thi.