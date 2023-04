Sao nữ bị bóc trần nhan sắc chưa qua chỉnh sửa

Sohu đưa tin mới đây trong nội bộ người hâm mộ của Dương Mịch đã tranh cãi vì hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên. Theo đó, một số bức hình Dương Mịch có ngoại hình hốc hác, làn da kém săn chắc bị lộ ra, fan cho rằng người chụp ảnh cố tình bôi xấu nữ diễn viên. Tuy nhiên, người chụp hình đã tung hình ảnh gốc cho thấy họ đã chỉnh sửa kỹ lưỡng trước khi tung ảnh. Sohu bình luận dù đã qua quá trình làm đẹp, sắc vóc của ngôi sao Tam sinh tam thế cũng không còn được quyến rũ, tràn đầy sắc xuân như xưa.





Ở tuổi 37, Dương Mịch đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh "người mẹ thiếu nữ" trẻ trung, năng động. Do đó, tất cả hình ảnh của cô đều được xử lý kỹ lưỡng. Song, có nhiều hình ảnh từ buổi phỏng vấn, sự kiện trực tiếp đã để lộ nhan sắc thật của Dương Mịch.





Theo Sohu, mỗi người đều có nhu cầu được trở nên đẹp, với các nghệ sĩ "kiếm cơm bằng mặt" điều này càng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người lạm dụng các công cụ làm đẹp quá mức, hình ảnh thực tế khác xa ảnh được các ngôi sao đăng tải lên mạng, đến khi lộ ra dung mạo thật sự khiến khán giả thất vọng.​​​​​​​





Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi hiện tại 69 tuổi, bà xây dựng hình ảnh trẻ trung năng động, chụp ảnh với quần ngắn, ván trượt. Triệu Nhã Chi còn được mệnh danh là "nữ thần không tuổi". Nhìn hình ảnh trên trang cá nhân của ngôi sao Bạch Nương Tử truyền kỳ, khán giả cho rằng Triệu Nhã Chi chỉ hơn 50 tuổi và thường xuyên dành lời khen ngợi nữ diễn viên. Tuy nhiên thực tế ngoại hình Triệu Nhã Chi không khác biệt nhiều so với độ tuổi.​​​​​​​





Nữ diễn viên nổi tiếng một thời của Hong Kong là Quan Chi Lâm thời gian gần đây cũng bị đánh giá là lạm dụng filter, các app làm đẹp trên mạng để "cà" da mặt nhẵn bóng, thậm chí mất hết đường nét vốn có.​​​​​​​





Lâm Tâm Như đang quay chương trình thực tế Cắm trại bận rộn do chính cô sản xuất. Hình ảnh trong show cho thấy nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách có vẻ ngoài nhợt nhạt, xuề xòa, khác với vẻ trẻ trung, sang trọng thường thấy.​​​​​​​





"Đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" Trần Hồng cũng không tránh khỏi dấu vết thời gian. Mới đây, khi nữ diễn viên 55 tuổi tham dự Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh, bà lộ ngoại hình tăng cân và nhiều nếp nhăn hơn.​​​​​​​





Tuy nhiên, đáng nói là trên mạng xã hội, Trần Hồng vẫn chia sẻ loạt ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng mà nhìn nữ diễn viên chỉ mới hơn 30 tuổi.​​​​​​​





Theo Sohu, công chúng không ngại nhìn các diễn viên già đi một cách tự nhiên, trên mạng xã hội, khán giả bình luận: "Mỹ nhân có già thì vẫn là mỹ nhân". Tuy nhiên, nhiều minh tinh cố tình chỉnh sửa ảnh để trẻ trung, sau đó PR "nhan sắc không tuổi", "nữ thần đánh bại thời gian"... khiến khán giả phản cảm và cho rằng mình bị lừa dối. Trong ảnh là nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh, đã bước sang độ tuổi 70, với những hình ảnh bà tự đăng tải và hình ảnh thật trong sự kiện.