Sao nam Vbiz né vội 1 Hoa hậu ngay trên sóng trực tiếp

Khoảnh khắc của cả hai trên sân khấu khiến dân mạng dở khóc dở cười theo. Tối 1/1, lễ trao giải VTV Awards 2024 đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả. Thảm đỏ năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng phải kể như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, Hoa hậu H'Hen Niê, diễn viên Long Vũ, Việt Hoa, Hoàng Hà,... Bên cạnh những giải thưởng vinh danh cho tập thể, cá nhân đã có sự đóng góp xuất sắc trong năm thì một khoảnh khắc trong buổi lễ trao giải bất ngờ trở nên viral khắp cõi mạng. Theo đó, Bùi Công Nam, Quốc Thiên và ekip của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sân khấu nhận giải thưởng Chương trình giải trí ấn tượng. Khi đang đứng nghe phát biểu, Bùi Công Nam có pha biểu cảm ngỡ ngàng khi H'Hen Niê tiến đến. Your browser does not support the video tag.

Clip: Khoảnh khắc Bùi Công Nam vội né H'Hen Niê trên sân khấu khiến cư dân mạng bật cười Vừa quay sang nhìn thấy H'Hen Niê, Bùi Công Nam liền mỉm cười nhưng khá ngại ngùng trước chiều cao khủng của nàng hậu. Cư dân mạng rôm rả 2 khoảnh khắc trái ngược, khi Bùi Công Nam đứng cạnh MC Anh Tuấn thì bình thường, nhưng bất ngờ bị kẹp giữa bởi H'Hen Niê thì bị "phơi bày" chiều cao hạn chế. Chưa đến 1 phút thì nam ca sĩ xin phép đổi chỗ với MC Anh Tuấn để tránh đứng cạnh H'Hen Niê. Camera đã bắt được trọn vẹn biểu cảm ngại ngùng rồi xin đổi chỗ của Bùi Công Nam và ai nấy cũng không khỏi bật cười trước tình huống này. Còn phía H'Hen Niê thì luôn giữ thần thái rạng rỡ, không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn tương tác hài hước với Bùi Công Nam khi thấy nam ca sĩ đổi chỗ gấp.

Biểu cảm "ôi thôi rồi" của Biểu Công Nam được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Nam ca sĩ phải tự giải nguy gấp cho mình khi di chuyển sang chỗ đứng khác

Khoảnh khắc hài hước và dễ thương của cặp đôi khiến netizen bật cười Sau khi kết thúc lễ trao giải, Bùi Công Nam đã chia sẻ hình ảnh trên sân khấu của mình. Nam ca sĩ còn không quên đăng tải khoảnh khắc hài hước khi đứng cạnh H'Hen Niê và đính kèm dòng trạng thái lầy lội: "Không quan trọng là đứng ở đâu. Quan trọng là đứng với ai". Bên dưới bài đăng, Bùi Công Nam còn tung thêm bức ảnh photoshop lộ liễu để trông cao hơn. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng tinh tế khi nhắn nhủ với H'Hen Niê: "Nhưng mà Hen rất là dễ thương. Xin lỗi Hen nếu Nam có lỡ giật mình lúc đó". Nhiều fan rôm rả bình luận, người thì làm meme cho khoảnh khắc trên, người thì không quên dìm hàng thêm idol nhà mình.

Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc này như một meme mới của Bùi Công Nam

Nam ca sĩ cho biết H'Hen Niê rất dễ thương Được biết đến sau chương trình Sing My Song năm 2016, Bùi Công Nam được đánh giá là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ triển vọng của showbiz Việt. Tài năng của nam nghệ sĩ sinh năm 1994 bộc lộ rõ nét trong và cả sau chương trình. Anh liên tục gây ấn tượng với các bản hit gắn liền với mùa Tết như: Năm Qua Đã Làm Gì, Tự Nhiên Cái Tết, Tết Này Con Sẽ Về, Cái Tết Giàu… Năm 2024, nam ca sĩ sinh năm 1994 bất ngờ thông báo tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong chương trình, Bùi Công Nam được đánh giá là "mảnh ghép" đại diện cho sự tài năng và sáng tạo. Càng đi sâu, Bùi Công Nam từ một cái tên khá mờ nhạt dần tìm được "đất diễn" để tỏa sáng và khẳng định bản thân. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai kết thúc, Bùi Công Nam là một trong những cái tên nổi bật nhất, nhận được "trái ngọt" sau hành trình "vượt chông gai" đầy thử thách. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ cho biết bản thân đã được khán giả đón nhận theo hướng tích cực hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp âm nhạc trong tương lai.

Một trong những đặc điểm khiến Bùi Công Nam liên tục bị chế thành meme chính là chiều cao của nam ca sĩ khi đứng cạnh những Anh Tài "khổng lồ" Theo Người đưa tin