Sao nam Vbiz bị 'đào' lại clip cũ trong quán bar, làm 1 việc không ai ngờ tới

Trong showbiz Việt, sao nam này gây ấn tượng vì giọng hát trầm ấm. Vũ. là sao nam được nhiều khán giả yêu mến và gán cho danh xưng "hoàng tử Indie". Anh được biết tới với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ. Vũ. còn sở hữu nhiều bản hit như Lạ lùng, Đông kiếm em, Her summer... Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Vũ. trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ trước tới nay, anh được biết tới với những bài hát da diết, nhiều tâm tư nói về chuyện tình cảm. Tuy nhiên trong video, Vũ. lại xuất hiện đầy lôi cuốn trong một quán bar với vai trò là DJ. Khoảnh khắc ca sĩ sinh năm 1995 tập trung điều chỉnh bàn DJ và nhún nhảy khiến khá nhiều netizen bất ngờ.

Clip Vũ. xuất hiện tại một quán bar nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội (Nguồn: @moinguoicuavu)

Giọng ca sinh năm 1995 đảm nhận vai trò DJ

Trước đó, Vũ. nổi tiếng là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của showbiz Việt Thời điểm những năm 2018 - 2019, được biết Vũ. sẽ lên bar đánh DJ mỗi năm một lần. Vào năm 2019, Vũ. đã từng gây chú ý khi thể hiện khả năng DJ của mình trong concert của Tiên Tiên. Ca sĩ 9x còn hào hứng khuấy động không khí, nhún nhảy ở bàn DJ. Vũ. từng chia sẻ trong show Brunch Date về chuyện làm nghệ thuật: "Khi tôi viết nhạc thì nó chỉ là viết nhạc, khi tôi yêu là yêu hay khi tôi là một người đàn ông của gia đình, của hôn nhân là một người khác chứ nó không liên quan gì đến những cái mà mình viết. Chuyện viết nhạc, tôi có thể dùng một từ hơi thực dụng đó là công việc của mình. Khoảnh khắc mình hồi tưởng để viết nhạc chỉ đơn giản là mình viết lại quá khứ của mình, thể hiện nó trên âm nhạc. Hết”.

Vũ. từng chiếm spotlight khi làm DJ trong các quán bar vào năm 2018-2019 Vũ. chia sẻ sáng tác nhạc theo cảm xúc của chính bản thân. Những mối tình không trọn vẹn đều được anh lấy để làm cảm hứng cho các tác phẩm. Ít ai biết, Vũ. tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự, từng là giảng viên dạy tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công. Trong thời gian này, anh có nhiều sáng tác được chia sẻ trên trang mạng trực tuyến. Những sáng tác thuộc thể loại indie, acoustic qua chất giọng trầm ấm, mộc mạc, đậm chất tự sự của anh được khán giả yêu thích.

Vũ. được biết đến với tên gọi "hoàng tử Indie" với giọng ca trầm ấm Vào cuối tháng 11/2021, Vũ. đã chính thức về chung một nhà với bà xã gia thế khủng. Sau khi kết hôn, Vũ. cho biết cuộc sống cũng có những thay đổi nhưng cả hai biết lắng nghe, học cách dung hòa với đối phương. Nam ca sĩ cho hay: "Để cuộc sống gia đình viên mãn, điều quan trọng nhất là chia sẻ với đối phương. Hai người phải nói, không thể im im được. Khi mà chia sẻ với nhau được thì mọi chuyện không có gì khó khăn. Gia đình luôn 100% ủng hộ. Nên mình rất tự tin đi du lịch rất nhiều để tìm hiểu các câu chuyện mới của bạn bè và các anh chị nghệ sĩ". Vốn là nam ca sĩ "suy", hay sáng tác những bài thất tình, Vũ. cho hay từng phải trấn an khi cho bà xã nghe nhạc của mình: "Có một hậu phương vững chắc để ủng hộ, tôi không ngại gì thỏa sức sáng tạo trong bài hát cả. Nhưng lấy vợ rồi, đôi khi cũng phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng'. Có những lúc, bạn cùng nhà nghe nhạc xong, tôi cũng thấy đôi mắt cô ấy có vẻ hơi thay đổi. Lúc ấy, tôi phải trấn an ngay. Có những câu chuyện tôi vay mượn từ bạn từ bè, có những câu chuyện tôi chứng kiến được và đưa vào âm nhạc. Những cái ấy có thể ảnh hưởng nhỏ tới cuộc sống, nhưng cả hai đứa đều hiểu cho nhau nên cũng không sao cả".

Vũ. tổ chức lễ ăn hỏi hồi cuối tháng 11/2021 sau thời gian dài hẹn hò bí mật

Được biết, bà xã của nam ca sĩ tên Thái Hằng, lớn hơn anh 3 tuổi và không hoạt động showbiz