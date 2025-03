Sao lại đặt tên phim là ‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’?

Ngay từ khi lên sóng ngày 7/3, When Life Gives You Tangerines lập tức gây tiếng vang không chỉ ở Hàn Quốc mà vươn tầm quốc tế. Khán giả ca ngợi phim mang thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, gia đình và tình yêu của những người bình thường nhất. Triết lý sâu sắc đó không chỉ được thể hiện qua nội dung, mà ngay từ tên phim.

Tên tiếng Hàn của phim là Pokssak Sogatsuda, cụm từ phương ngữ đảo Jeju mang ý nghĩa "Bạn đã làm việc chăm chỉ”. Khi dịch sang tiếng Anh, thay vì sử dụng nghĩa đen, biên kịch và đạo diễn đổi thành When Life Gives You Tangerines, có nghĩa tiếng Việt là “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”.

Đối với khán giả, tựa đề này là lựa chọn khéo léo, lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng “When life gives you lemons, make lemonade” (tạm dịch: Khi cuộc đời cho bạn những quả chanh, hãy pha thành nước chanh). Câu nói này truyền tải thông điệp thích nghi với cuộc sống, sẵn sàng đương đầu khi đối mặt với nghịch cảnh.