Sao Kpop 4/9: 'Ảnh đế' trẻ nhất Hàn Quốc bị kết án tù, Jo In Sung áp lực kết hôn

Jo In Sung bị bố mẹ giục kết hôn.

Với ngoại hình sáng cùng tài năng diễn xuất tự nhiên, anh đã tham gia vào nhiều dự án phim thành công, từ những bộ phim truyền hình đình đám như Chuyện Tình Bali, It's Okay, That's Love đến những tác phẩm điện ảnh để đời như The Classic, Song Hoa Điếm. Tên tuổi của Jo In Sung đã vượt qua biên giới Hàn Quốc và được khán giả châu Á yêu mến.

Năm 2006, anh đứng đầu bình chọn Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc, vượt qua Won Bin - tài tử nhiều năm chiếm lĩnh bảng xếp hạng.

Jo In Sung từng hẹn hò "nữ hoàng cảnh nóng" Kim Min Hee. Mối tình vướng phải nhiều bình luận trái chiều. Cặp đôi chia tay sau 1 năm mặn nồng.

Sau cuộc tình ồn ào với Kim Min Hee, anh thường xuyên vướng vào những tin đồn hẹn hò với các bạn diễn. Dù vậy, nam diễn viên luôn chọn cách giữ kín đời tư và không xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào.

Hiện tại, Jo In Sung vẫn độc thân. Bước qua tuổi 40, anh vẫn có sức hút với fan nữ, được nhiều đồng nghiệp chọn là mẫu bạn trai lý tưởng.

Theo Vtcnews