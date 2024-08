Sao Kpop 30/8: Jisoo năng nổ diễn xuất, thần tượng hạng A ép một cô gái phá thai

Phim truyền hình Made in Korea của Disney+ vừa công bố dàn diễn đình đám. Cùng với Jung Woo Sung đã xác nhận tham gia bộ phim vào tháng 2 thì Hyun Bin, Won Ji An, Seo Eun Soo , Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il hiện cũng đã xác nhận tham gia dàn diễn viên.

Hyun Bin, nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim ăn khách như The Point Men, Crash Landing on You và Secret Garden, đảm nhận vai Baek Ki Tae. Đây hứa hẹn một hình tượng mới và khác biệt so với hình ảnh của trước đây của Hyun Bin.

Jung Woo Sung là tài tử hàng đầu Hàn Quốc, anh được đánh giá cao với các vai diễn trong các bộ phim 12.12: The Day, A Man of Reason, Hunt. Trong phim, Jung Woo Sung sẽ đảm nhận đóng vai công tố viên Jang Geon Young, góp phần tăng chiều sâu cho bộ phim với tính cách hoang dã và quyết tâm mãnh liệt của mình.

Won Ji An đã ghi dấu với một loạt các tác phẩm như A year-end medley, D.P. và If you wish upon me. Anh sẽ thủ vai nhà vận động hành lang Choi Yu Ji.

Cho Yeo Jeong, người đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng thông qua các tác phẩm như Parasite, Cheat on me, If you can, High class, được xác nhận sẽ đóng vai Bae Geum Ji.

