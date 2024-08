Sao Kpop 22/8: Suga (BTS) bị triệu tập thẩm vấn, BlackPink kết hợp Taylor Swift?

Rộ tin BlackPink kết hợp Taylor Swift trong album "Reputation".

Mối quan hệ giữa BLACKPINK và Taylor Swift ngày càng trở nên thân thiết. Sau khi gặp gỡ hậu trường concert của Taylor tại Singapore, Lisa đã không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn chị. "Taylor Swift thật tuyệt vời. Việc hát và biểu diễn một mình trên sân khấu trong ba tiếng rưỡi quả là điều không thể tin được. Tôi hy vọng mình cũng có thể làm được như vậy nếu luyện tập thật nhiều", Lisa nói.

Trước đó, Taylor Swift cũng đã dành cho BlackPink những cử chỉ ủng hộ nhiệt tình tại lễ trao giải MTV VMAs 2022. Chủ nhân bản hit You belong with me đã không ngần ngại đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Winter (aespa) bị bầm tím trên chân

Winter đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến lưu diễn của aespa tại Tokyo Dome. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy nữ thần tượng gặp vấn đề về sức khoẻ khi trên chân xuất hiện nhiều vết bầm tím.