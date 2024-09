Sao Kpop 2/9: Big Bang tái hợp sau 7 năm, G-Dragon ra album mới vào tháng 12

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 2/9.

Big Bang tái hợp sau biến cố, G-Dragon trở lại đường đua âm nhạc

Concert thứ hai của tour The light year đã được Taeyang tổ chức vào tối 1/9 tại Seoul. Đúng như những gì fan mong đợi, Big Bang đã có màn tái hợp ấn tượng.

Giai điệu We Like 2 Party vang lên khiến người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc. Đây là lần đầu nhóm biểu diễn cùng nhau kể từ tháng 1/2017 tại sân khấu Last Dance. Sau 7 năm trải qua biến cố, cuối cùng, ước mơ được thấy các chàng trai cùng đứng trên sân khấu một lần nữa của fan đã trở thành hiện thực.