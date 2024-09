Sao Kpop 18/9: 2 thành viên BTS được Billboard vinh danh

Thí sinh 81 tuổi nhận được nhiều sự chú ý khi lọt top 32 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc, Kim Woo Bin từng bị chấn đoán chỉ sống được 6 tháng vì mắc bệnh ung thư. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 18/9. Cụ bà 81 tuổi thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Cụ bà Choi Soonhwa, 81 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành thí sinh lớn tuổi nhất trong cuộc thi Miss Universe Korea. Trong buổi lễ trao sash, giữa dàn ứng viên trẻ, bà tỏ ra tự tin, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. Sự xuất hiện của bà đã phá vỡ mọi rào cản về tuổi tác và nhan sắc, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Bà không chỉ tự tin sải bước trên sân khấu mà còn lọt vào top 32 chung kết, chứng tỏ rằng vẻ đẹp không có tuổi. Cuộc thi năm nay đã trở thành một hiện tượng truyền thông, khơi mào những cuộc thảo luận sôi nổi về tiêu chuẩn vẻ đẹp và định kiến tuổi tác. Hình ảnh của bà Choi Soonhwa đã trở thành một biểu tượng của sự tự tin, nghị lực và vẻ đẹp vượt thời gian.

Cụ bà Choi Soonhwa, 81 tuổi gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc. Bà cao 1,7m; từng học khóa đào tạo người mẫu trước đó. Năm 2019, Next Shark gọi bà Choi Soonhwa là "người mẫu đặc biệt nhất trên sàn catwalk xứ Hàn". Ngoài Choi Soonhwa còn có nhiều phụ nữ đã sinh con, lập gia đình xuất hiện ở vòng sơ loại. "Bắt đầu từ giải đấu năm nay, chúng tôi không chỉ bỏ giới hạn độ tuổi mà còn xóa bỏ các giới hạn về chiều cao và cân nặng đối với người tham gia. Điều này sẽ mang đến cho nhiều phụ nữ cơ hội thể hiện bản thân", đại diện ban tổ chức phát biểu. Kim Woo Bin từng được chấn đoán chỉ sống được 6 tháng Trong chương trình Zzanbro Shin Dong Yup, Kim Woo Bin đã chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình. Anh cho biết vào năm 2017, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, đây là cú sốc lớn với anh. "Tôi là một người tích cực, một người luôn cố gắng tìm ra tia hy vọng trong mọi tình huống. Giống như một cảnh trong phim truyền hình, khi bác sĩ đột nhiên nói: “Nếu thời gian ngắn, anh chỉ còn 6 tháng để sống”. Tôi đã bị sốc và sợ hãi, tôi ước đó chỉ là một giấc mơ", Kim Woo Bin chia sẻ. Đối diện với một tình huống tưởng chừng như tuyệt vọng khi mắc bệnh ung thư, Kim Woo Bin vẫn giữ vững một tinh thần lạc quan đáng nể.

Nam diễn viên Kim Woo Bin chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. "Ngay cả khi đó, tôi chưa bao giờ nghĩ "Nếu mình không vượt qua được thì sao?". Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi”, nam diễn viên chia sẻ. Kim Woo Bin giải thích rằng, mặc dù không dễ để duy trì trạng thái tích cực ngay lập tức, anh vẫn liên tục cố gắng giữ vững tinh thần trong quá trình điều trị. Anh nghĩ về điều đó như thể ông trời đang cho anh thời gian để nghỉ ngơi sau 10 năm sống bận rộn. Dù trải qua những tháng ngày điều trị đầy đau đớn, Kim Woo Bin vẫn luôn tràn đầy lòng biết ơn khi có những người luôn bên cạnh ủng hộ anh. "Rất nhiều người, chỉ vì nhận ra khuôn mặt của tôi, đã ủng hộ và cầu nguyện cho tôi. Tôi tin rằng sự ủng hộ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi muốn truyền tải những lời cầu nguyện mà tôi nhận được đến càng nhiều người càng tốt" -Kim Woo Bin chia sẻ. Năm 2019, Kim Woo Bin đã hồi phục hoàn toàn. 2 thành viên BTS được Billboard vinh danh RM và V của BTS đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho Kpop khi cùng góp mặt trong danh sách Billboard's R&B and Hip-Hop Hall of Fame. Thành tích này chứng tỏ sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS và khả năng đa dạng âm nhạc của các thành viên. Cả hai nghệ sĩ đều được vinh danh bên cạnh những tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như Beyoncé, Drake và Eminem. Với album solo Layover mang đậm chất R&B, soul và jazz, V đã chứng minh khả năng khám phá những thể loại âm nhạc mới. Layover được các tạp chí âm nhạc quốc tế nổi tiếng bình chọn là một trong những album hay nhất năm 2023.

2 thành viên BTS được Billboard vinh danh là RM và V. V đã đạt được một thành tích đáng nể khi đứng đầu bảng xếp hạng Doanh số bán bài hát kỹ thuật số R&B của Billboard với ca khúc Wherever U R trong album. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của anh. Trong khi đó, RM với album Right Place, Wrong Person đã khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc rap thế giới. Giới phê bình khen ngợi album này và liệt kê Right Place, Wrong Person là một trong những Album hay nhất năm 2024. Theo Vtcnews