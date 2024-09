Sao Kpop 17/9: Nữ người mẫu đột ngột qua đời ở tuổi 32 sau khi giải nghệ

Vừa giải nghệ, nữ người mẫu xinh đẹp đột ngột qua đời ở tuổi 32 khiến công chúng xót xa, tiếc nuối. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 17/9. Người mẫu Shin Haeri qua đời ở tuổi 32 Người mẫu Shin Haeri (tên thật là Shin Hwa Jin ) của Popular Road FC (MMA) đã qua đời ở tuổi 32. Thông tin được người mẫu Jo Inyoung chia sẻ: "Xin hãy gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho Haeri, để cô ấy không cảm thấy cô đơn trên hành trình cuối cùng của mình". Nguyên nhân cái chết không được công bố. Lễ tang đã được tổ chức tại Bệnh viện Deojeoun Care ở Nowon-gu, Seoul.

Nữ người mẫu Shin Haerin qua đời ở tuổi 32. Bài viết cuối cùng trên mạng xã hội trước khi qua đời của Shin Haeri chia sẻ về việc giảm cân, thay đổi vẻ ngoài, tràn đầy năng lượng tích cực. Sự ra đi đột ngột của người mẫu trẻ khiến nhiều người xót xa. Shin Haeri nhận được sự chú ý của công chúng vào năm 2012 sau khi lọt vào vòng loại Hoa hậu Hàn Quốc Gyeongsangnam-do. Cô làm người mẫu đua xe từ năm 2014 đến năm 2019. Trong những năm tháng đó, cô đã hoạt động với tư cách người mẫu cho tổ chức MMA Hàn Quốc Road FC. Đầu tháng 9, Shin Haeri đã tuyên bố giải nghệ. Cô bày tỏ cảm xúc buồn vui lẫn lộn, nói rằng, "Tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi thậm chí còn rơi nhiều nước mắt hơn" khi thể hiện tình cảm của cô dành cho Road FC. Kim Woo Bin tiết lộ về cảnh phim nổi tiếng trong The Heirs Mới đây, Kim Woo Bin đã có tiết lộ hậu trường phân cảnh đổ cà ri lên người Lee Min Ho trong bộ phim Những người thừa kế đình đám một thời. Anh cho biết khi quay phim, Lee Min Ho chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Tuy nhiên, Woo Bin yêu cầu bạn diễn mặc thêm áo khoác. Woo Bin chỉ đổ cà ri lên áo khoác của Lee Min Ho. Sau đó, Lee Min Ho đã cởi áo khoác, lộn trái áo ra ngoài để ném vào Kim Woo Bin mà không làm bẩn bất kỳ ai.

Kim Woo Bin tiết lộ về cảnh đổ cà ri lên áo Lee Min Ho. Chia sẻ về lý do thực hiện cảnh quay như vậy, Kim Woo Bin cho biết anh không muốn gây bất kỳ sự bất tiện nào cho các nhân viên phục trang. Kim Woo Bin nhận được nhiều lời khen bởi hành động chân thành và chu đáo này. Bộ phim Những người thừa kế ra mắt năm 2013 kể về cuộc sống của những “cậu ấm, cô chiêu” đang theo học tại trường cấp ba Jeguk, với nhân vật chính là Kim Tan (Lee Min Ho đóng) và Choi Yong Do (Kim Woo Bin). Cả hai cùng đem lòng yêu Cha Eun Sang (Park Shin Hye), người được vào trường bằng học bổng. Từ đây, phim hé lộ góc khuất về xã hội thượng lưu. Những người thừa kế đã tạo nên cơn sốt khắp màn ảnh châu Á. Bộ phim cũng là bàn đạp đưa dàn diễn viên chính trở nên nổi tiếng và gia nhập hàng ngũ sao hạng A Hàn Quốc . Shin Hye Sun đóng vai 2 nhân cách sau cơn sốt "Chàng hậu" Sau thành công của Chào mừng đến Samdal-ri và Following, Shin Hye Sun tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn đa dạng trong Gửi Hyeri thân yêu. Trong phim, cô hóa thân thành một cô gái có hai nhân cách hoàn toàn khác biệt: phát thanh viên Joo Eun Ho và nhân viên quản lý bãi đậu xe Joo Hyeri. Hai con người khác nhau của nữ chính có mối liên hệ tình cảm với nam phát thanh viên nổi tiếng nhất nhà đài Jung Hyun Oh (Lee Jin Wook thủ vai) và Kang Joo Yeon (Kang Hoon) chàng phát thanh viên trẻ đầy nhiệt huyết.

Shin Hye Sun đóng hai nhân cách sau phim ''Chàng hậu". Vai diễn này của Shin Hye Sun khiến công chúng liên tưởng đến phim Chàng hậu trước đó. Tuy nhiên, nếu như ở Chàng hậu, cô phải thể hiện sự chuyển đổi giữa một trung điện cao quý và một đầu bếp hiện đại đầy hài hước, thì ở Gửi Hyeri thân yêu, nữ diễn viên lại phải đối diện với một thử thách mới khi diễn tả hai mặt đối lập trong cùng một con người. Việc liên tục đảm nhận những vai diễn có tính cách phức tạp đã giúp Shin Hye Sun khẳng định được khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Khán giả không khỏi tò mò muốn xem nữ diễn viên tài năng này sẽ mang đến những bất ngờ gì tiếp theo. Theo Vtcnews